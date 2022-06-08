Госдума обязала банки включать все платежи в стоимость кредита и утвердила ограничения для россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает банки включать в полную стоимость кредита все платежи заемщика. Как отметил один из авторов документа, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, предусмотрена также защита населения от закредитованности.

«Все платежи, которые предлагаются кредитной организацией, включая дополнительные страховки, плата за юридическое обслуживание, смс-сообщения должны по смыслу законопроекта включаться в полную стоимость кредита. Предлагается, чтобы полная стоимость кредита рассчитывалась в таких ситуациях по минимальному размеру, то есть – исключая все дополнительные услуги и по максимальному, чтобы заемщик мог видеть те условия, которые ему предлагаются, сравнивать их и, исходя из этого, принимать решение – брать кредит или нет», – пояснил депутат.

По его словам, все платежи включаются в полную стоимость кредита вне зависимости от того, из собственных или заемных средств платил заемщик. «Более того, в законопроекте предлагается вот эти условия по полной стоимости кредита – минимальная, максимальная ставка, должны отражаться на первой странице, где все существенные условия договора по действующему законодательству должны быть отражены», – подчеркнул Аксаков.

Парламентарий также отметил, что для ограничения рисков чрезмерной закредитованности населения и снижения долговой нагрузки предлагается срок необеспеченных кредитов ограничить пятью годами. «Зачастую кредитные организации использовали длинные кредиты, чтобы снизить предельную долговую нагрузку для заемщика. Таким образом можно было обойти некоторые требования Центробанка, устанавливающие надбавки при предельной долговой нагрузке, слишком высокой для заемщика. ЦБ это специально делал, чтобы не давали кредиты тем, кто закредитован, но некоторые (кредитные организации) обходили», – констатировал депутат.

В итоге при одном воздержавшемся законопроект был принят в первом чтении.

Москва, Мария Соколова

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