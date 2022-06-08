Госдума согласилась ужесточить контроль за оборотом оружия

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает проверку кандидатов на получение огнестрельного оружия органами ФСБ и МВД в рамках законодательства об оперативно-розыскной деятельности. При этом отказом в выдаче лицензии может стать причастность к преступной группе или намерение использовать оружие в противоправных целях. Госслужащие, в том числе депутаты, от проверки освобождаются.

Согласно документу, лицензию на приобретение оружия не получат граждане, которым по результатам проверки будет выдано заключение «о наличии опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности, связанной с причастностью гражданина РФ к организованной преступной группе (организации, группировке), в том числе экстремистской или террористической направленности, и (или) намерением гражданина РФ использовать оружие в противоправных (преступных) целях».

При этом от проверки освобождаются служащие в государственных военизированных организациях и имеющие «воинские или специальные звания, либо классные чины юстиции», а также государственные служащие, которые «уже охвачены комплексом проверочных оперативно-розыскных и иных мероприятий», а также «запретами и ограничениями, установленными законодательством РФ, в связи с прохождением госслужбы».

Кроме того, от проведения вышеназванных проверок предлагается освободить «граждан, относящихся к коренным малочисленным народам РФ, ведущим традиционный образ жизни, осуществляющим традиционное хозяйствование и занимающимся традиционными промыслами в местах традиционного проживания».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»