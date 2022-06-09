«Почему правительство РФ смотрит на Запад?» В Госдуме раскритиковали кабмин за отсутствие комплексных антисанкционных мер

Антисанкционные меры правительства РФ носят спорадический характер, что негативно отражается на социально-экономической ситуации в стране. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Евгений Бессонов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«К сожалению, правительство РФ до сих пор еще не сориентировалось и не поняло, какие государства нам дружественные, а какие недружественные. Законопроект, который объединяет два фонда – пенсионный и соцстрахования, читаем текст, на английском языке будет называться таким образом, сокращенное английское название такое… Неужели правительство не понимает, что немножко уже другая ситуация? Кому мы пишем английское название объединенного фонда – пенсионного и соцстраха? Или мы собираемся страховать англичан-американцев? Для чего это делается? Почему правительство не поворачивается к жителям РФ, а все смотрит на Запад?» – заявил Бессонов.

Парламентарий также раскритиковал антикризисные меры правительства РФ. «Те меры правительства, которое оно вносит по поддержанию бизнеса, предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства, они носят не комплексный характер, а спорадический. Помогают, причем помогают тем, необязательно, кому необходима эта помощь. Мы согласны с законом, который поддерживает инвестиционную деятельность предприятий, освобождает предприятия от земельного налога, налогов на доходы. Но мы не понимаем, почему правительство дает преференции нефтяным компаниям и корпорациям. И еще вопрос будем задавать – непонятно, как можно освобождать нефтяные компании от налога на доходы физлиц (НДФЛ)? Ведь нефтяная компания получает доход и от налога с этого дохода освобождаются эти компании…» – отметил Бессонов.

При этом депутат подчеркнул, что поддержка предпринимателей в реальности не реализована. «Правительство, к сожалению, не думает о том, что 600 тысяч предпринимателей вообще никакого дохода не получают. Уничтожили 600 тысяч предпринимателей. В Ростовской области есть рынок «Атлант» – 700 предпринимателей, капитальные сооружения, зарегистрированные юстицией. Сейчас в угоду транснациональным корпорациям этот рынок сносится. И нет защиты внутри у предпринимателя. То есть, защита транснациональных корпораций существует, а каждого человека, каждого отдельного предпринимателя, к сожалению, у нас государство не защищает», – заключил Бессонов.

Москва, Мария Соколова

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