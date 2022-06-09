«Узкие решения»: Госдума одобрила новые льготы

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые, по мнению правительства РФ, должны обеспечить развитие отечественной экономики в условиях внешнего санкционного давления. Как передает корреспондент РИА «Новый День, в ходе обсуждения документа представители парламентской оппозиции заявили, что законопроект предлагает несистемные и узкие решения там, где нужно срочно разрабатывать комплексную программу.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил внимание, что предлагаемые в одном документе меры «касаются совершенно разных позиций», и было бы правильней вносить их отдельными законопроектами. «В этом большом законопроекте есть вещи, которые у нас не вызывают сомнения, и мы бы их поддержали сразу… Есть вещи, которые требуют дополнительного объяснения. Например, как дальше будет считаться НДД (налог на дополнительный доход)… Вы сказали на фактическую инфляцию. А что вы будет считать фактической инфляцией? Это официальны данные Росстата, или это заявленные расходы недопользователей, что вы будете считать? Потому что, если они заявят рост цен на металл в 3 раза, то понятно, что никакого НДД мы вообще не получим… Ноль будет!..» – пояснил он.

«Спрашивается, зачем нам такой режим НДД, когда вообще обнуляем доходы? Может, нам вернуться тогда еще раз к вопросу о налоговом маневре и вообще пересмотреть налогообложение? Мы много раз это предлагали. Давайте снижать будем НДПИ, уменьшать все налоги внутри страны на внутреннее потребление, переносить их на экспорт…» – сказал депутат.

В этой связи парламентарий также отметил ситуацию в банковской сфере. «Банки сейчас – ну, просто жиреют, – просто пир во время чумы. Эти курсовые разницы... Например, гражданин у которого в валюте деньги, он может их взять только в рублях, а потом, чтобы ему куда-то поехать купить валюту, фактически по 35-40% переплачивает, оставляет банку. Ладно бы государство забирало, но он банку отдает – налог такой дополнительный. Ну, давайте введем прогрессивную шкалу, и будем брать в бюджет. Зачем мы банкам даем грабить граждан. Я бы очень хотел видеть вот такие изменения в законодательстве, которые запрещают такие вещи делать», – подчеркнул он.

Кроме того, депутат обратил внимание на отсутствие ряда других важных мер, часть из которых ранее вообще была ошибочно принята парламентским большинством. «Очевидное было неправильное, ошибочное решение – введение акциза на жидкую сталь. Ну, давайте мы его отменим. Почему его здесь (в законопроекте) нет? Металлурги уже голову пеплом посыпают – да, мы неправы, пришли в правительство, неправильно посоветовали – они нас послушали, ввели акцизы на жидкую сталь, подняли НДПИ, а сейчас мы в убытках, на 40% сокращаем объемы промпроизводства. Ну, я вам тогда с трибуны Думы здесь говорил – не надо этого делать… глупость это, неправильно это!» – подытожил Гартунг, сообщив, что «эсеры» воздержатся при принятии предложенного правительством законопроекта.

Депутат от КПРФ Михаил Щапов со своей стороны отметил, что документ вызывает «массу вопросов как содержательного, так и технического характера». «Нам предлагается дать льготы конкретным нефтяным, железнорудным, медным и молибденовым месторождениям. Это в тот момент, когда цены на нефть и другие ресурсы зашкаливают, а экспортеры ресурсов получают сверхприбыли. Мы уже выдали льгот нефтяной отрасли на триллионы рублей в год в расчете на инвестиции в разведку, производство оборудования, снижения импортной зависимости. А получили результат, когда отрасль все также зависит от поставок западного оборудования. В этой ситуации нужно не новые льготы давать, а серьезно разбираться, кто и на что потратил деньги, которые недополучило государство за последние годы», – заявил депутат.

«Также предлагается дать льготы по НДФЛ от продажи золота в слитках брокерам, торгующим на рынках ценных бумаг. То есть у нас сейчас нет бОльших проблем, как помогать биржевым спекулянтам», – отметил Щапов.

При этом парламентарий подчеркнул, что меры правительства РФ – «недостаточные и очень узкие». «Если мы сейчас хотим получить развитие отрасли электроники и программного обеспечения, нужна комплексная программа, включающая в себя прямую бюджетную поддержку, широкий спектр налоговых льгот. Иначе, используя только точечные налоговые стимулы, мы будем ждать результата годами. А современных процессов и программ катастрофически не хватает уже сейчас», – пояснил он.

«Мы видим законопроект, который дает льготы тем, кому они очевидно не нужны, предлагает несистемные и узкие решения там, где нужно срочно разрабатывать комплексную программу поддержки отрасли, содержит в себе системные ошибки, которые могут добавить еще один кризис в одну из главных, бюджетообразующих отраслей. Такой проект закона наша фракция не готова поддержать в первом чтении», – подчеркнул Щапов.

Депутат от «Единой России» Андрей Макаров выступил и от фракции, и как председатель комитета по бюджету и налогам – содокладчик по законопроекту. «Идет обсуждение закона, который предлагает точечные поправки в Налоговый кодекс, который нужен для настройки системы сегодня… Я не буду отвечать на то, что здесь сказано. Хочу сказать одно: нам всем независимо от политических взглядов стоит подумать, какие нормы действительно в ближайшие несколько месяцев могут понадобиться реально, срочно и вопросы не смогут решаться в течение этих месяцев, пока Госдума не будет проводить заседания свои, а это нужно для экономики. Предлагаем во втором чтении сосредоточиться на этом», – отметил он.

В итоге большинством голосов предложенные правительством поправки в Налоговый кодекс были приняты в первом чтении. В частности, нововведения предусматривают ряд льгот по налогам для нефтяной и ряда добывающих отраслей, а также IT-отрасли. Банкам законопроект позволяет не включать в резерв задолженность по иностранным долговым ценным бумагам. Также в 2022 году от НДФЛ освобождается реализация золота в слитках.

Москва, Мария Соколова

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