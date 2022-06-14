«Вы «кошмарите» людей!..» – в Госдуме снова высказали большие претензии к работе правительства РФ

У нижней палаты парламента очень много претензий к работе правительства РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы. По его словам, даже прямые поручения главы государства исполняются с лоббированием интересов отдельных корпораций.

«Только что закончился Совет Думы. Он несколько затянулся, потому что очень много претензий, в том числе, к правительству РФ. За что и какие претензии – просто хочется сказать слова непарламентские: после 24 февраля началась другая жизнь, другая Россия, а многие чиновники из правительства спят и думают, что вот так вот можно отсидеться... Вот как они по старинке работали, так и продолжают работать», – подчеркнул Миронов.

Лидер «эсеров» отказался назвать конкретный законопроект, который стал последней каплей для депутатов, но привел несколько примеров. «Идет рутинный какой-то законопроект, например, о защите животных. И вдруг во втором чтении в этот законопроект вносятся поправки, например, о ремонте вагонов. С какого перепуга? А потому что у кого-то «зашипело» – очень нужно. Причем, начинаешь разбираться – нужно бизнесу. И такое ощущение, что там явно какие-то странные вещи происходят», – пояснил парламентарий.

При этом Миронов обратил внимание, что для правительства РФ стало привычным игнорирование поручений главы государства. «Бегом-бегом принимается закон во исполнение поручения президента, данному еще энное время назад, чтобы с 1 августа решили вопрос с вывозом красной икры с дальневосточных рубежей. Вот сегодня (вице-спикер Госдумы) Ирина Анатольевна Яровая, которая сама с Камчатки – она рядом сидит, я вижу, что сердце у нее не выдержало: послушайте, – она обратилась к правительству, – вы «кошмарите» людей, которые будут… мамочки стоять с этими баночками икры, взвешивать – никто не знает, кто это должен делать в аэропортах, но браконьеры как возили, так и возят. Причем, она прямо, открыто сказала – возят под прикрытием людей в погонах. Так вы начинайте бороться серьезно, а не ерундой-то занимайтесь! И вот все этот закон переносится, муссируется, хотя было прямое поручение президента. И таких примеров массы», – констатировал депутат.

«Многие в правительстве, такое ощущение, не понимают, что жить уже нельзя (не) по-другому. Нельзя пытаться что-то решить, допустим, по намерению одного министерства, в котором лоббируют свои интересы какая-то госкорпорация или вообще просто частная компания. Все это должно остаться в прошлом», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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