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Вторник, 14 июня 2022, 15:44 мск

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Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за побои

Депутаты Госдумы приняли сегодня в третьем чтении закон, уточняющий ответственность за нанесение побоев для тех, у кого уже есть судимость за преступления, совершенные с применением насилия. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«В соответствии с поправками за побои, которые совершаются в третий и более раз, преступнику будут грозить обязательные работы сроком до 480 часов, исправительные – до одного года, ограничение свободы до одного года или арест на срок до шести месяцев», – говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, уголовное наказание за побои предусмотрено для лиц, которых уже привлекли к административной ответственности за аналогичное деяние и срок наказания еще не истек. При этом не учитывается привлечение по той же статье ранее.

«То есть лицо с неснятой судимостью в новом случае побоев привлекут снова к административной ответственности. Законопроект устраняет выявленные Конституционным судом РФ противоречия в действующем законодательстве», – пояснял суть изменений председатель профильного комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

В соответствии с принятым законом, дополняется статья 116.1 УК РФ частью второй, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших проблем для здоровья, то есть последствий, указанных в статье 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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