Опасное вождение: Госдума одобрила ужесточение наказания

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в первом чтении поправки в КоАП, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы об усилении ответственности за опасное вождение. Изменения были разработаны межфракционной рабочей группой под руководством Ирины Яровой, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает ужесточение административного наказания и установление штрафа в размере от 50 до 100 тысяч рублей (по решению суда) для лиц, которые повторно управляют транспортным средством, будучи лишенными водительских прав. Также авторы документа предлагают установить уголовную ответственность в случаях, когда меры административной ответственности, назначенные судом дважды после лишения прав на управление, не останавливают правонарушителя.

«Для тех, кто лишен водительских прав и ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без наличия на это права, предлагается предусмотреть уголовную ответственность. Срок лишения свободы составит до года, для рецидивистов – до двух лет», – отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Уголовная ответственность будет наступать за вождение без прав, если гражданин сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, выехал на встречную полосу или превысил скорость. Кроме того, проект поправок предлагает установить новое отягчающее обстоятельство и повышенную ответственность для лиц, лишенных или не имеющих права на управление транспортным средством, в случае нарушения ПДД, если оно повлекло тяжкий вред здоровью или смерть пешехода.

В отношении злостных правонарушителей, привлекаемых к уголовной ответственности, в качестве дополнительной меры предлагается установить возможность конфискации транспортного средства на основании обвинительного приговора.

По словам Володина, сейчас нормы административного законодательства фактически позволяют лицу многократно продолжать управление транспортным средством, будучи лишенным такого права. По вине лиц, которые не должны были участвовать в дорожном движении в качестве водителей, совершается более трети ДТП.

«Ситуации, когда водители регулярно нарушают правила дорожного движения и не несут наказания до момента, пока не пострадают люди, недопустимы. Рассчитываем, что принятое сегодня решение позволит защитить жизнь и здоровье наших граждан», – заявил председатель Госдумы.

Москва, Андрей Дорофеев

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