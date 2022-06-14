Госдума одобрила в первом чтении поправки об усилении ответственности за создание угроз нацбезопасности

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в целях защиты национальных интересов РФ от новых форм преступной деятельности и угроз государственной безопасности. Соответствующее решение было принято сегодня в ходе очередного пленарного заседания, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта, в частности, предлагают уточнить статью УК РФ о государственной измене нормой об ответственности за участие граждан РФ в вооруженном конфликте или военных действиях за рубежом против интересов России. За это может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Кроме того, государственной изменой будет считаться переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Россия.

«В рамках совершенствования инструментов противодействия иностранным разведкам УК России дополняется статьей 275.1, предусматривающей ответственность за осуществление конфиденциального сотрудничества со специальными службами иностранных государств, то есть тайное установление и поддержание контакта с такими службами либо их представителями в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты предлагают наказывать за соответствующее преступление лишением свободы на срок до 8 лет. Штраф может составить до 1 миллиона рублей.

В соответствии с поправками, шпионажем будут считаться передача, сбор, похищение или хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил РФ, совершенные в условиях вооруженного конфликта с участием России.

Также в случае окончательного принятия законопроекта уголовная ответственность будет грозить за публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности российского государства. Кроме штрафов, документ предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 4 лет. В случае же, если данные призывы распространяются через СМИ или Интернет, срок может вырасти до 5 лет.

По мнению авторов документа, это «позволит пресекать массовое распространение обращений к другим лицам в целях побуждения их к совершению противоправных действий в ущерб безопасности государства».

Принятие законопроекта также позволит пресечь использование в вооруженных конфликтах и военных действиях наемников. За вербовку, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте будет грозить до 18 лет лишения свободы. Сейчас максимальное наказание по данной статье составляет 8 лет заключения. Если же наемником оказался несовершеннолетний, то виновному грозит 20 лет лишения свободы.

«Помимо этого в статью 284 («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») УК России вносится уточнение, устанавливающее возможность ее применения к фактам совершения соответствующих преступлений за пределами территории РФ, что позволит комплексно противодействовать активности организаций, представляющих угрозу национальным интересам», – сказано в пояснительной записке.

Москва, Андрей Дорофеев

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