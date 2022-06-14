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Вторник, 14 июня 2022, 18:52 мск

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«Коррупция будет только процветать»: в Госдуме оценили предложенные правительством изменения закона о концессии

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня нижняя палата парламента приняла в первом чтении предложенный правительством РФ законопроект по расширению механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), в том числе, на разработку недр и незавершенное строительство. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть думской оппозиции отказалась поддерживать документ, заявив, что такая инициатива уничтожает саму идею концессионных соглашений, а также будет способствовать процветанию коррупции.

В частности, депутат от КПРФ Николай Арефьев обратил внимание, что предложение правительства способствует последующему росту цен на услуги концессионера. «Муниципалитет не будет доходный объект сдавать в концессию, он и так приносит доход. В концессию отдают убыточный объект. Вот пришел предприниматель, берет убыточный объект, он должен оплатить убытки, заплатить плату за концессию, должен сам себе заплатить за прибыль, иначе он концы с концами не сведет, и заплатить инвестиционные условия, ради которых он брал в концессию объект. А вот скажите мне: а такие дураки вообще бывают, чтобы взять какой-то убыточный водоканал и содержать его себе в убыток? Не бывает… Эти люди – концессионеры которыми называются, – они знают, что в будущем появится еще один закон, который им даст привилегию в первоочередном порядке приватизировать эти объекты. А потом будет разрешение тариф увеличивать насколько угодно», – пояснил парламентарий.

При этом депутат полагает, что предложенными правительством поправками закон о ГЧП перестает существовать в прежнем виде, создавая дополнительные условия для коррупции. «По коммунальным вопросам мы уже рассмотрели на прошлом заседании. Вот сейчас рассматриваем... Вот на законе о концессии ставится точка вот этим законом, потому что его уже нет. Его весь переделали. Ну, скажите на милость, концессионные соглашения в незавершенном строительстве… Это что? Концессионер будет достраивать дома какие-то за свой счет? Ничего подобного. Это будет увеличение того, что уже есть. Если вводится концессионная плата – за убыточные объекты еще платить надо, либо концессионер должен вносить плату. Это для чего?» – задался вопросом депутат и сам же ответил:

«На парламентских слушаниях мы убедились, что когда эти платы соединяются, то они делятся между сторонами. То есть, коррупция будет только процветать. Поэтому вот за такой закон голосовать нельзя. Он уничтожает вообще саму идею концессионных соглашений. Нельзя даже временно допускать вот такие нормы, которые в этом законе прописаны, к сожалению. Поэтому фракция не будет голосовать за этот закон», – заключил Арефьев.

Тем не менее, в итоге большинством голосов предложенный правительством законопроект был принят в первом чтении. В его поддержку проголосовало 348 депутатов, против – 30, двое воздержались. По мнению авторов документа, его нормы совершенствует механизм ГЧП и позволяют заключать концессионные соглашения в отношении объектов незавершенного строительства, а также недр, где содержатся общераспространенные полезные ископаемые.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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