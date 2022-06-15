«Еще страшнее, чем Болонская система»: в Госдуме оценили реформу высшей школы от Минобрнауки РФ

Предлагаемый министерством науки и высшего образования РФ вариант дальнейшего реформирования высшей школы является страшнее, чем Болонская система. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, доктор исторических наук Михаил Матвеев сегодня на заседании круглого стола в нижней палате парламента. По его оценке, косметический отказ от нынешней системы еще больше ухудшит и без того плохое состояние отечественной системы высшего образования.

«Вместо Болонской системы 4+2 нам могут попытаться подсунуть систему 2+2+2, первые сообщения о которой появились еще в 19-м году. То есть, 2 года общего образования, затем студенты выбирают направление подготовки как в бакалавриате с возможностью перехода откуда угодно куда угодно. Потом по такому же принципу они могут выбирать аналог магистратуры. Мы полагаем, что этот вариант еще страшнее, чем Болонская система», – сообщил Матвеев о реакции преподавателей Самарского университета на предложения Минобрнауки РФ.

Парламентарий полагает, что первоначальная «схватка за будущую конфигурацию высшей школы и среднего образования будет происходить в Госдуме». «Министерство в том виде, в котором оно себя сейчас представляет, будет хвататься зубами и стоять за сохранение в том или ином виде нынешней системы, которая позволяет набирать абсолютно безграмотные кадры, которые способны только безнаказанно воровать миллиарды и сочинять пустопорожние бюрократические бумажки, которые отбирают больше половины рабочего времени преподавателей. Вряд ли когда-нибудь они откажутся от ЕГЭ, от компетентностного подхода, от нищенского финансирования, собственного учебного процесса. При этом нужно менять закон об образовании», – подчеркнул депутат.

«Косметический отказ от Болонской системы приведет только к ухудшению существующего и без того плохого состояния высшей школы. Нужны достаточно срочные меры по восстановлению всей системы образования в России, и тяжелейшей проблемой здесь является старение преподавательского состава. Основу нынешнего преподавательского корпуса составляют пенсионеры, которым уже далеко за 60, а многим за 70 лет. Началось естественное массовое выбывание этой части преподавателей из активной работы, и только абсолютно безразличный к судьбе образования человек не видит этого процесса. Нынешняя молодежь весьма прагматична и за те жалкие копейки, которые получают доценты и профессора, не говоря уж об ассистентах, – они не согласятся работать ни при каких раскладах… В высшей школе через 3-5 лет просто некому будет работать», – заявил Матвеев.

Вместе с тем депутат озвучил ряд первоочередных мер по оздоровлению системы высшего образования, которые необходимо принять в ближайшие год-два. «Полностью изменить нынешнюю бюрократическую систему министерства образования, расформировать Рособрнадзор с его аккредитациями и лицензированиями, тем самым уменьшив на порядок бюрократические изыски министерства», – заключил Матвеев под аплодисменты участников круглого стола.

Москва, Мария Соколова

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