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Среда, 15 июня 2022, 14:34 мск

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В Госдуме предложили создать на Украине «санитарный коридор» для прекращения обстрелов российского пограничья

Создание «коридора безопасности» на территории Украины является единственным способом защитить жизнь и имущество мирного населения, проживающего в приграничных областях РФ. Об этом заявил руководитель думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«Каждый день приходят известия об обстрелах ВСУ российских сел и городов. Сегодня в очередной раз националисты атаковали Курскую область, пункт пропуска «Крупец». Хорошо, в этот раз никто не пострадал, но вчера в Клинцах на Брянщине были ранены шесть мирных жителей, 50 домов повреждено, город остался без электричества и воды, а между тем находится он достаточно далеко от границы – в 45 километрах. Сегодня тревожат уже не только эти факты, но и то, что они становятся обыденностью, с чем никак нельзя мириться», – отметил парламентарий, которого цитирует его пресс-служба.

Как считает политик, необходимо ввести российские войска на территорию Украины на глубину, достаточную, чтобы сделать невозможными нанесение ударов по российскому приграничью из ракетных и артиллерийских систем.

«Я уже предлагал создание «коридора безопасности», или «санитарного коридора», как только начались обстрелы наших регионов, с тех пор никакой альтернативы не предложено и никаких действенных ответных мер не предпринято. А действовать надо незамедлительно – в этом никаких сомнений нет», – заключил Миронов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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