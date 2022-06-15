«Это что такое? Это почему так?» В Госдуме назвали главное препятствие для экономического развития России

В России нынешняя денежно-кредитная политика направлена на обогащение банковской сферы и тормозит развитие экономики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат от «Справедливой России – За правду» Олег Нилов. По его словам, в настоящее время нужны смелые решения Госдумы и правительства, которые может подтолкнуть глава государства.

«Мы ждем выступления президента (Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме), который, надеюсь, предложит прорывные решения, революционные в хорошем смысле», – пояснил Нилов.

Парламентарий обратил внимание, что нынешняя кредитно-денежная политика ведет к обогащению банковской сферы и тормозит рост экономики. «Многие истории, в том числе тех экономистов, банкиры считают себя экономистами, вызывают огромные вопросы сегодня, начиная с доступности кредитов аж под 9-10 %. Это курс ЦБ, а попробуйте возьмите этот кредит в банке. И любой бизнес, любая экономика встает при таких условиях. Этому нужно положить конец… Почему никто не говорит и не спрашивает с этих банкиров, ростовщическим образом которые продают тот же самый доллар и евро с маржой 40-50%? Это что такое? Это почему так? Почему эта маржа уходит банкирам?» – заявил он.

Как отметил Нилов, такая ситуация «напрямую отражается на ценовой политике». «Когда подскочил курс доллара и евро, цены поднялись. Сегодня цены не понижаются, потому что теоретически он такой 55-60 рублей за евро, а практически ничего не меняется – для того, чтобы продавцу, аграрию, промышленнику воспользоваться этим крепким рублем, ему нужно иногда в том числе купить этот доллар-евро, а цены посмотрите, какие космические. Поэтому вот здесь преобразования должны быть точно. И не надо бояться и в Думе, и в правительстве принимать смелые решения», – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

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