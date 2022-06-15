«Решают свои проблемы и нам гадят…» Госдума ускорила введение запрета на разработку недр для иностранных компаний

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в закон «О недрах», которые вводят запрет на выдачу лицензий на разработку недр иностранным компаниям. Как уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента, окончательно документ планируется утвердить до конца июня.

Согласно законопроекту, иностранные граждане и иностранные юрлица исключаются из числа пользователей недр на территории России. Чтобы продолжить работу, иностранцы должны создать юридические лица в РФ и передать им права пользования.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил вернуть законопроект в повестку заседания, хотя он был перенесен на более поздний срок. «Возможно, придется вернуться к повестке, восстановить десятый вопрос, рассмотреть его во втором чтении, затем уже на 21 июня готовить в третьем и к 22 июня рассматривать этот законопроект в Совете Федерации», – заявил он.

Также Володин в ходе «правительственного часа» с министром экологии и природных ресурсов РФ Александром Козловым напомнил о необходимости пересмотреть некоторые соглашения с иностранными компаниями. По его словам, недружественные страны, например – Япония, продолжают получать сверхдоходы за счет соглашений о разделе продукции, подписанных еще в начале 1990-х годов.

«Мы с вами будем добиваться того, чтобы либо Япония ушла, либо изменила отношение к нашей стране. А так получается: как прибыль, так партнеры; как санкции – недружественное отношение. Пускай выберут для себя что‑то. А так за счет наших граждан, за счет страны решают свои проблемы и нам гадят», – подчеркнул спикер Госдумы.

Москва, Андрей Дорофеев

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