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Среда, 15 июня 2022, 17:52 мск

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Госдума разрешила: вылетающие из России в страны ЕАЭС пассажиры смогут делать покупки в магазинах дьюти-фри

Государственная дума приняла закон, разрешающий реализацию товаров беспошлинной торговли пассажирам, вылетающим в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из России. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, приобретать товары беспошлинной торговли могут физические лица, въезжающие и выезжающие из одной страны Союза в другую. При этом в российском законодательстве содержится формулировка, исключающая возможность продажи товаров дьюти-фри внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из России.

«Из данной нормы следует запрет на реализацию товаров в торговых залах магазина беспошлинной торговли физическим лицам, выезжающим из Российской Федерации в другое государство – член союза», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов документа, новый закон установит единообразный подход к применению Таможенного кодекса ЕАЭС, что «позволит создать равные конкурентные условия для магазинов беспошлинной торговли в Российской Федерации и других государствах – членах союза».

В 2019 году в ЕАЭС вступила в силу норма, разрешающая совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли внутрисоюзным пассажирам, вылетающим из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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