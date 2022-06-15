Риск стагнации и провал импортозамещения: в Госдуме оценили работу Минприроды РФ

Минерально-сырьевая база России в ее нынешнем состоянии имеет риски стагнации и не может служить драйвером экономического роста. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Новых людей» Георгий Арапов сегодня по итогам «правительственного часа» в нижней палате парламента с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. По мнению парламентария, отсутствие импортозамещения в этой сфере создает риски для национальной безопасности.

«По оценке Счетной палаты, в случае срыва поставок (дефицитного минсырья) в зоне риска окажутся предприятия черной и цветной металлургии, военно-промышленной и авиакосмической отраслей, судостроения, медицины и химической промышленности. То есть, фактически все самое важное. Отсутствие комплекса мер по импортозамещению дефицитных стратегических видов минерального сырья создает риски для национальной безопасности страны в условиях неопределенности внешнеполитической ситуации», – констатировал Арапов.

Парламентарий обратил внимание, что за 2020-2021 годы Минприроды РФ было подготовлено только два новых месторождения. «Развитие минерально-сырьевой базы дефицитных стратегических металлов слабое, о чем говорят результаты проведенных аукционов по твердым полезным ископаемым за эти годы. Из 275 аукционов только два были проведены по стратегическим дефицитным металлам. В настоящее время по 53 госконтрактам ни на одном объекте не проводятся работы на дефицитные стратегические виды минсырья», – подчеркнул Арапов.

Депутат также отметил пробелы в ряде программ Минприроды, которые тормозят развитие отрасли. «Много говорили о новых принятых программах. Не всегда они оказывают хорошее влияние. Например, программа новая «Восполнение использования природных ресурсов» скорее усугубляет ситуацию. Из нее фактически убрали все ранее имеющиеся показатели ежегодного прироста запасов и ресурсов по всем видам твердых полезных ископаемых, что противоречит самому титулу госпрограммы. При этом Счетная палата не раз отмечала, что восполнение ресурсов находится на крайне низком уровне», – пояснил депутат.

«Эти и другие нерешаемые проблемы требуют срочных действий. Иначе, согласно выводам Счетной палаты, при всем богатстве и многообразии минерально-сырьевая база России в ее нынешнем состоянии имеет риски стагнации и не может служить драйвером экономического роста», – подчеркнул Арапов.

При этом парламентарий напомнил, что с каждым годом заметно обостряются проблемы, связанные с техногенными горнопромышленными отходами. «Сейчас у нас такие отходы образовываются быстрее, чем перерабатываются. Для комплексного решения проблемы таких отходов необходимо в рамках нацпроекта «Экология» начать работу по проблемам эффективного использования и ликвидации отходов в наиболее сложных регионах РФ. В таких регионах эти отходы скапливались порядка 70-90 лет. Это сейчас влияет на продолжительность жизни, экологию регионов, отравляет крупнейшие реки России», – констатировал он.

«Президент 3 сентября 2021 года утвердил поручение в адрес Минприроды РФ по мониторингу многолетней мерзлоты. Однако в настоящее время никто на государственном уровне, в том числе и Минприроды РФ не занимается этим. До сих пор слабо развиваются юниорные геологоразведочные компании. Большой вопрос, готовы ли Минприроды совместно создать нормативную базу для функционирования такого рынка. Все это говорит об одном – регулирование сферы недропользования сейчас требует гораздо большего внимания», – заключил Арапов.

Москва, Мария Соколова

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