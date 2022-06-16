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Четверг, 16 июня 2022, 17:05 мск

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Лондон ввел санкции в отношении патриарха Кирилла

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Великобритания ввела санкции в отношении Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Новый санкционный список россиян сегодня опубликован на сайте правительства страны.

Как говорится в заявлении Лондона, глава Русской православной церкви подвергнут санкциям «за поддержку и одобрение» спецоперации Минобороны РФ на Украине. В «черный список» также включены уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова «за ее предполагаемую причастность к принудительному перемещению и усыновлению украинских детей», депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов – «за публичную поддержку» спецоперации Минобороны РФ, а также президент и член совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин, чья бизнес-структура «заключила контракт с правительством России на создание воздушных мостов для перевозки критически важных грузов».

Кроме того, под санкции попали четыре не названных полковника 64-й отдельной мотострелковой бригады, обвиняемых Лондоном в «причастности» к событиям в Буче, и члены «Комитета спасения мира и порядка» – организации, сотрудничающей с российской армией по освобождению Херсонской области от украинских неонацистов.

Комментируя это решение, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон не устанет «защищать свободу и демократию и оказывать давление на [президента РФ Владимира] Путина, пока Украина не добьется успеха».

Лондон, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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