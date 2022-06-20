«Можно оценить, как прямую агрессию…» – в Совете Федерации выступили за жесткий ответ на блокаду Калининграда

Власти Литвы, отказываясь пропускать в Калининград по железной дороге российские грузы, «выбивают из-под себя стул» и дают Москве основания для жесткого ответа. Об этом заявили российские сенаторы Андрей Климов и Андрей Клишас.

«К 20-летию «Совместного заявления о транзите между Калининградской обл. и остальной территорией РФ» между Россией и Евросоюзом Литва решила в одностороннем порядке остановить почти 1/2 грузов, идущих по ж/д через неё в калининградском направлении. Тем самым Вильнюс «выбил стул» на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС. А Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита ЛЮБЫМИ избранными нами способами», – подчеркнул Климов, комментируя ситуацию в телеграм-канале.

Сенатор уточнил, что в пункте 1 вышеназванного совместного заявления от ноября 2002 года стороны признают уникальность положения Калининградской области как части РФ, отделенной от остальной территории России другими государствами. В связи страны договорились предпринять специальные усилия для обеспечения транзита людей и грузов.

«Что же до НАТО, то и туда Литву взяли в 2004 с учётом проблемы калининградского транзита. Таким образом, недопустимое поведение Вильнюса теперь ставит под удар весь этот военно-политический блок, который де-юре начинает руками одной из своих стран-членов неприемлемую блокаду субъекта РФ. Последнюю можно оценить как прямую агрессию в отношении России буквально вынуждающую нас безотлагательно прибегнуть к должной самозащите», – заявил Климов.

Это мнение разделяет глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жёстких и абсолютно законных действий со стороны России», – отметил он в своем телеграм-канале.

При этом Клишас подчеркнул, что «очень хотелось бы услышать чёткую позицию МИД по вопросу блокады Калининграда». «Там живут наши граждане и они имеют право на защиту своих экономических и социальных прав», – заявил сенатор.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с полуночи 18 июня транзита составов с рядом товаров, которые подпадают под санкции со стороны ЕС. «По нашим предварительным оценкам, это от 20 до 40% номенклатуры товаров, которые перевозились между Калининградской областью и другими регионами России. Это строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных для строительства и производства», – уточнил Алиханов.

Стоит отметить, что МИД России пока не отреагировал на скандал. В Кремле со своей стороны заявили, что ситуация беспрецедентна и требует глубокого анализа, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Москва примет решение через несколько дней.

Москва, Андрей Дорофеев

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