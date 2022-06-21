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Вторник, 21 июня 2022, 15:00 мск

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Касается всех – и жителей ЛДНР: Госдума упростила регистрацию самозанятых

Сегодня Государственная Дума приняла закон, позволяющий самозанятым россиянам вставать на налоговый учет через Единый портал госуслуг. Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, депутаты одобрили документ.

«Дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам «расширить» оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Воспользоваться этой возможностью также могут граждане стран Евразийского экономического союза.

Кроме того, в документ ко второму чтению была внесена поправка, согласно которой воспользоваться возможностью встать на налоговый учет через Портал госуслуг также могут граждане Донецкой и Луганской народных республик.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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