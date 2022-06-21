«Вредит и подрывает»: в Госдуме обнаружили «пятую колонну»

Сегодня в нижней палате российского парламента заявили о наличии «пятой колонны», которая вредит законодательству России и подрывает авторитет парламентариев. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на пленарном заседании Госдумы. По его словам, доказательством служат, в том числе, дополнения в принятый недавно в первом чтении правительственный пакет законопроектов по объединению Пенсионного фонда и Фонда соцстраха (ФСС).

Коломейцев обратил внимание, что «пятая колонна не спит» в условиях ускоренной подготовки документов к рассмотрению во втором чтении. «По непонятным мотивам порядок оказания медицинских услуг мигрантам, которые резко упрощают порядок их получения. Вдумайтесь, ФСС и пенсионный (фонд), при чем тут ОМС (обязательное медстрахование)? Но говорят, что подсуетились некоторые страховые компании и внесли соответствующие положения как раз в вопросы, которые касаются изменения этого серьезного вопроса», – пояснил он.

«Надо поручить комитету по контролю расследовать – кто же эта «пятая колонна» и кто вредит законодательству РФ и подрывает авторитет законодателей», – подчеркнул депутат.

В этой связи спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по контролю ознакомиться с подготовленным Коломейцевым протокольным поручением, и «дальше уже определимся, проголосовав за него или отложив».

Ранее сообщалось, что 8 июня Госдума приняла в первом чтении правительственный пакет законопроектов, который предусматривает объединение ПФР и ФСС. Планируется, что учредителем полученного в итоге Социального фонда РФ выступит кабинет министров. В наблюдательный совет, которому будет подотчетен фонд, войдут представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзов и работодателей.

Предполагается, что будет создана цифровая платформа, которая объединит все существующие в социальной сфере информационные системы. В результате государство, по замыслу авторов документов, сможет централизованно управлять социальными выплатами.

При этом вносятся поправки в Налоговый кодекс РФ, которые унифицируют базы для исчисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Для основной категории плательщиков сохраняется совокупный тариф в размере 30% в пределах базы и 15,1% сверх базы. Льготные категории с нынешних 15-ти будут оформлены в три. Ставки страховых взносов составят, соответственно, 15%, 7,6% и 0%.

Для плательщиков, которые не производят выплаты и иные вознаграждения физлицам, предусмотрена уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование в совокупном фиксированном размере 45 842 рубля за расчетный период 2023 года, если величина дохода плательщика за расчетный период не превышает 300 000 рублей. На случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством планируется исчисление и уплата страховых взносов на обязательные пенсионное, социальное и медицинское страхование единой суммой, которая будет распределяться Федеральным казначейством между бюджетами соответствующих фондов.

Кроме того, поправки в Бюджетный кодекс РФ предусматривают, в частности, распределение уплаченных страховых взносов. В Фонд пенсионного и социального страхования РФ на обязательное пенсионное страхование будут зачисляться 72,8% взносов, на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 8,9%, в ФОМС – 18,3%.

Создание единого фонда планируется осуществить с 1 января 2023 года.

Москва, Мария Соколова

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