Потерявшие родителей во время обучения дети-сироты получат дополнительную соцподдержку

Дети, которые потеряли родителей во время учебы в школе, смогут получать поддержку от государства не до 18 лет, как это предусмотрено сейчас, а до окончания школы. Соответствующие поправки в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» приняли сегодня в третьем чтении депутаты Госдумы.

«Предлагаемые изменения позволят установить единые подходы к регламентации вопросов оказания социальной поддержки лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Среди предусмотренных мер социальной поддержки – обеспечение бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживания в жилом помещении без взимания платы или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи.

Также в закон внесена поправка, в соответствии с которой студенты вузов, обучающиеся на платной основе и в период обучения потерявшие обоих или единственного родителя, смогут перевестись на бюджет.

Москва, Андрей Дорофеев

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