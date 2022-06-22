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Среда, 22 июня 2022, 14:33 мск

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Власти регионов РФ смогут на свое усмотрение регулировать длину собачьего поводка

Власти российских регионов получат больше полномочий по установлению требований к содержанию и выгулу домашних животных. Соответствующие изменения в законодательство одобрены Госдумой, сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Законопроектом закрепляется, что указанные требования к содержанию и выгулу животных должны быть направлены на обеспечение безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц, на обеспечение надлежащего ухода за домашними животными и недопущение жестокого обращения с ними, на соблюдение ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также учитывать климатические условия климатических поясов Российской Федерации, исторические и культурные традиции коренного населения», – говорится в пояснительной записке к документу.

При этом авторы законопроекта отметили, что ранее субъекты РФ имели такие полномочия и это позволяло им, в частности, устанавливать предельное количество домашних животных в местах содержания, регламентировать длину поводка для собаки, запрещать выгул животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, или лицам в возрасте до 14 лет. Также это позволяло вводить требования, обеспечивающие защиту домашних животных от жестокого обращения.

Как отметили в пресс-службе Госдумы, поправками предлагается повысить ответственность граждан в целях предотвращения пополнения популяции животных без владельцев. «Вопрос предотвращения нападений безнадзорных животных на граждан предстоит решить правительству РФ – оно должно подготовить соответствующие методические указания», – уточнили в нижней палате парламента.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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