«Зазеркалье»: финансово-экономическая политика России противоречит призывам Путина

Россия оказалась в «зазеркалье», когда либеральная финансово-экономическая политика противоречит призывам главы государства, а в обществе назревает усталость от отсутствия реальных дел. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его словам, в ближайшее время возобновится рост безработицы, а от правительства в Госдуму так и не поступили проекты по поддержке импортозамещения.

«Завершается весенняя сессия. Нам много провозглашали об антикризисных, антисанкционных законах. Но мы пока не видим законов, которые бы стимулировали импортозамещение, а оно крайне необходимо. Сегодня заканчиваются сезонные отпуска досрочно на многих предприятиях, и у нас будет, по нашему мнению, серьезный пресс безработицы», – подчеркнул Коломейцев.

Как отметил парламентарий, в настоящее время не видно, чтобы «сверхдоходы ложились на социальную сферу», например, на летний отдых детей или на изменения в системе образования. «Сегодня платное образование вообще уничтожило мотив к образованию. У нас многие ректора получают по 100 млн в год… а отличник-студент не может перейти на бесплатную систему. Он четыре экзамена сдает на отлично, а на пятом его валят специально, чтобы он платил от 400 до 800 тысяч и обогащал узкую группу присосавшихся к образованию людей», – сказал депутат, подчеркнув, что без доступного полноценного образования «у нас нет будущего».

При этом Коломейцев обратил внимание, что в обществе «наступает усталость от хороших разговоров и отсутствия реальных дел». «Петербургский так называемый экономический форум показал наше зазеркалье. То есть, президент с озабоченностью выступает и призывает к одному, а старая либеральная вся компания, которая тут засиделась, с моей точки зрения, во всех финансовых и экономических институтах нашего государства, – она в принципе продолжают крутить свою шарманку. И в данной ситуации если не изменится курс, то ни к чему хорошему это не приведет», – заявил парламентарий.

«В обществе наступает усталость от хороших разговоров и отсутствия реальных дел. А это всегда может стимулировать негативные процессы. Поэтому призываю вас пропагандировать позитивные дела, а не позитивные разговоры», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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