«Нарисованный курс…» В Госдуме призвали ЦБ публиковать цифры, соответствующие действительности

Сегодня депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов призвал Центробанк публиковать реальный обменный курс рубля, а не тот, по которому нигде ничего обменять невозможно. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента политик также дал оценку еще одной новости – «премьере» нового автомобиля от «АвтоВАЗа».

«LADA Granta Classic. Цена ее около 700 тысяч рублей, но при этом отсутствует ABS, подушки безопасности. Я вообще не понимаю, как в современном обществе, в современное время можно производить автомобиль без подушек безопасности. Уже поступают определенные сигналы от рабочих госучреждений, которым эти автомобили приобретают взамен иномарок, ссылаясь на низкую стоимость обслуживания, ремонта и всего остального… Были даже предложения в полицию купить… представляете, человек, работая в полиции, и так находится на стаже порядка, постоянно могут быть какие-то погони, аварии в том числе, и вот на этом автомобиле, на котором он должен преследовать нарушителя нет подушки безопасности», – отметил Власов.

«Еще раз подчеркиваю, надо рассмотреть «АвтоВАЗу» не гнаться за красивыми ценами для отчета перед правительством – мы сделали автомобиль за 700 тысяч рублей, а в первую очередь думать о безопасности», – подчеркнул парламентарий.

При этом депутат прокомментировал главную новость сегодняшнего дня по – курс доллара 52-53 рубля. «Я обращаюсь к Центробанку – найдите мне хоть один обменный пункт, где наши граждане по такому курсу могут обменять. Чего же не поставили 20 рублей, 10 рублей за доллар… и вообще один к одному. Есть нарисованный курс, есть реальный. Давайте все-таки реальный курс публиковать», – призвал Власов.

Москва, Мария Соколова

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