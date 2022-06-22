«Стандарт нищеты»: в Госдуме заявили о тотальном очковтирательстве в России

Зачем нужна Госдума, если глава государства уже дважды поправлял ее решения и, скорее всего, поправит еще раз после отклонения законопроекта, который увеличивает прожиточный минимум до реального. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, нынешняя система подсчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) является очковтирательством.

«Нынешняя система определения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда является системой очковтирательства разным субъектам, в том числе, высокопоставленным – для того, чтобы они думали или видели и было ощущение, что у нас якобы социальная политика куда-то движется, что у нас меньше становится людей бедных. Мы вам сегодня на расчетах показали, что бедных людей меньше не становится, их становится больше. Именно в результате того, что мы с вами этого не видим и им не помогаем вовремя», – констатировал Кузнецов.

Парламентарий обратил внимание, что нынешняя система не работает, из-за чего главе государства пришлось дважды поправлять решения, принятые Госдумой. «Президент дважды поправляет нас с вами в течение только одного полугода. Дважды поправляет нас!.. И вводит индексацию повторно, которую вот недавно совершенно вводили. Почему? Да потому что система не работает. Потому что она не соответствует потребностям граждан», – пояснил он.

При этом депутат отметил, что социальную систему в России нельзя сравнивать с европейскими странами, так как в РФ намного более существенна разница между доходами населения, что делает систему расчета некорректной. «Действительно, медианный размер оплаты труда является основой для определения прожиточного минимума в европейских странах, и правильно здесь приводился пример, что профсоюзы, когда они действительно работают, они действительно уровень зарплаты поднимают и двигают этот механизм. Конечно, это работает. В нашей стране этого нет – у нас профсоюзы за пенсионную реформу проголосовали… О чем вы говорите? Поэтому не надо приводить примеры европейских стран. Здесь у нас совершенно другая система. Не работает это», – подчеркнул Кузнецов.

«Речь идет о ключевом элементе социальной политики – право на достаток. Что такое минимальная потребительская корзина? Это достаток – то, чего достаточно человеку для жизнедеятельности, чтобы он не помер, условно говоря. Мы отказываем в праве на достаток, потому что рассчитанный по медианному принципу МРОТ в пересчете на цены товаров, которые люди покупают, показывает, что человек становится беднее, что он даже минимум не может получить», – констатировал он.

«Вот мы с вами спорили… 30 тысяч для фельдшера. Это много или мало? По расчетам, которые дает РАН, он ниже уровня бедности находится наш фельдшер, а мы здесь – некоторые выступающие говорят, что мы так поддерживаем наших врачей, наших фельдшеров. Ну, как мы поддерживаем-то, ну если расчеты показывают, что если он получает 30 тысяч, то он ниже уровня бедности находится сегодня в соответствии с той инфляцией и с теми ценами, которые есть?!» – заявил «эсер».

В этой связи депутат также отметил, что принятие законопроекта позволит «с начала года следующего ввести минимальный потребительский уровень 31 тысяча 87 рублей». «Сегодня даже при условии индексации, которая произошла, у нас для трудоспособного населения 15 тысяч 172 рубля. Это то, что мы разрешаем, мы с вами – государство благодаря вот этой системе, которую вы приняли, мы разрешаем работодателю платить не выше этого… и государству, потому что государство ключевой работодатель, в том числе для врачей, для первичного медицинского звена государство является сегодня работодателем, и оно закладывает вот этот стандарт нищеты. Вот о чем идет речь», – уточнил Кузнецов.

«Поэтому давайте все-таки примем волевое решение. Есть для этого все возможности в стране. Я вас уверяю, если мы не примем, президент поправит и заставит. Но тогда зачем Госдума?» – заключил Кузнецов.

После продолжительного обсуждения большинством голосов депутатов от «Единой России», которые настаивали, что уровень бедности в стране снижается, Госдума отклонила предложенный законопроект. Документ, в частности, предусматривал уход от зависимости прожиточного минимума от медианного уровня доходов граждан, который назывался «порочным и несправедливым». Планировалось также изменить подход к расчету потребительской корзины с расширением набора продуктов и дифференциацией для разных социально-демографических групп населения.

Москва, Мария Соколова

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