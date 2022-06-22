«Мы в последнее время наблюдали удивительные вещи»: в Госдуме заявили о росте уровня бедности в России

Бедность в России вкупе с действующей финансово-экономической политикой тормозит развитие страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, результатом экономии на людях и падения доходов россиян стала более чем 8-летняя стагнация в отечественной экономике.

«Прожиточный минимум в РФ немногим более 15 тысяч рублей. Данные Минтруда – минимальный потребительский бюджет, а именно к этому нас призывает Федерация независимых профсоюзов, – 31,33 тысячи. По данным самой Федерации… порядка 43 тысяч. Вот и сравнивайте прожиточный минимум и реально необходимое для жизни», – констатировал депутат.

При этом парламентарий обратил внимание, что доходы граждан сокращались восемь лет подряд, согласно официальным данным. «Социологи, которые всерьез исследуют потребительское поведение, говорят, что бедность в России вовсе не порядка 12%, а 38-39% от состава населения. Это данные опроса ВЦИОМа, где порядка 11% граждан еще до начала пандемии говорили, что им денег не хватает на еду, еще 28-29% – что денег не хватает на одежду. Вот вам реальный уровень бедности», – пояснил Смолин.

«Я очень люблю цитировать руководителя нашего бюджетного комитета Андрея Михайловича Макарова, который однажды на Питерском форуме сказал – с тех пор, как мы подчинили Росстат Минэкономразвития, нам по плечу любые показатели. В том числе и показатель сокращения бедности», – отметил депутат.

В то же время парламентарий привел в пример падение доходов пенсионеров на фоне официальных заявлений по сокращению уровня бедности. «Уважаемый (глава Счетной палаты, экс-министр финансов РФ) Алексей Кудрин с этой трибуны говорил, что у нас бедных пенсионеров нет. Думаю, что пенсионеры этого мнения не разделяют, потому что, если им еще больше снизить прожиточный минимум, – все нищие перестанут быть бедными. Вообще мы в последнее время наблюдали удивительные вещи. Доходы граждан падали, а количество бедных сокращалось. В прошлом году пенсии были проиндексированы на 8,6%, хотя продовольственная инфляция, по официальным данным, более 10%. В 22-м году мы рады за решение о дополнительной индексации пенсий и прожиточного минимума на 10%. Но ведь, по данным ЦБ, инфляция в этом году ожидается – сначала говорили 23%, теперь 17%. В любом случае, это никак не 10%. Про работающих пенсионеров я вообще не говорю, их уровень жизни падает с 2016 года», – подчеркнул Смолин.

«Бедность тормозит и экономический рост. Я разделяю мнение экономистов, как наша уважаемая (внефракционный депутат) Оксана Дмитриева или академик Сергей Глазьев, – о том, что при другой экономической политике вместо спада в 22-м году мы могли бы получить даже экономический рост. Но мы продолжаем экономить на человеке, и это сказывается на экономике», – заявил Смолин.

«Экономить на людях – эта политика привела нас к стагнации в экономике уже на протяжении более чем восьми лет. Я уж не говорю о том, что это противоречит Конституции РФ, которая ставит человека – жизнь и свободу его главной ценностью», – заключил депутат.

Москва, Мария Соколова

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