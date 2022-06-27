«Зачем создали огромное количество «фирмешек?» Спикер Госдумы раскритиковал систему аттестации специалистов

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал правительство РФ передать аттестацию и переквалификацию специалистов ведущим вузам. По его словам, мелкие «фирмешки», которые сейчас этим занимаются, не обладают необходимыми знаниями и возможностями. Ректор СПбГУ Николай Кропачев со своей стороны пояснил, что университеты проигрывают в конкурсах этим организациям, которые «умеют делиться деньгами».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе парламентских слушаний о будущем отечественной системы высшего образования Кропачев обратил внимание на проблему профпригодности ряда специалистов и их лицензирования.

В продолжение темы Володин отметил, что, говоря о качестве, «можно добиться результата просто скорректировав ряд решений». «У нас повышение квалификации, аттестация – это все отдано на откуп небольшим частным конторам, которые создаются в стране, и туда вынуждены идти специалисты, те же врачи получать подтверждение их знаний, проходить эту аттестацию и повышение квалификации… Зачем создали огромное количество «фирмешек», которые не обладают ни знаниями, ни возможностями для того, чтобы оценить? Об этом речь идет. И если только мы исправим ошибку, которую ранее допустили, у нас уже будет другое качество», – подчеркнул он.

При этом Володин подтвердил, что ведущие вузы проигрывают в конкурсах этим мелким «фирмешкам» из-за их демпинга. «У них ничего нет, кроме печати. И когда мы говорим о деньгах, мы теряем больше, отдавая им эти заказы, где они демпингуют фактически на качестве нашего образования», – подчеркнул спикер.

Кропачев свою очередь уточнил, что «имел ввиду не деньги, а умение делиться деньгами, а мы так не поступаем».

В этой связи Володин обратился к правительству РФ – пора изменить ситуацию, потому что альтернативы ведущим вузам как месту аттестации и переквалификации специалистов нет. «Может быть после этого разговора, учитывая, что здесь вопрос лежит не только в сфере компетенции министра высшей школы, а профильных министерств, у нас ситуация поменяется и мы дождемся от правительства законопроекта в этой части, потому что он многие вопросы снимет», – подчеркнул спикер Госдумы.

«Ну, и самое главное, когда речь идет о непрерывности образования, это все будет вокруг вуза. А сейчас у нас вокруг этой «фирмешки», находящейся где-то в подвале. Валерий Николаевич [Фальков, глава Минобрнауки РФ], вот здесь нам надо вместе быть. Если только эта проблема будет решена, сразу, поверьте, у нас появится друге качество и оценка самое главное», – заключил Володин.

Москва, Мария Соколова

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