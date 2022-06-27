«Давно пора!» В Госдуме выступили за отказ от «медицинских услуг»

Термин «медицинская услуга» необходимо заменить в российском законодательстве на «медицинскую помощь». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом шла речь на парламентских слушаниях по вопросам дальнейшего развития отечественной системы высшего образования.

Вопрос о «медицинской услуге» поднял ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Петр Глыбочко. «Хотел к вам (спикер Госдумы Вячеслав Володин) обратиться лично. Уберите у нас в законе «медицинскую услугу». Мы «медицинскую услугу» не оказываем. Мы оказываем «медицинскую помощь». И нас, все медицинское сообщество, внутренне это обижает», – подчеркнул он.

В этой связи Володин обратился к присутствующим парламентариям, чтобы узнать, поддержат ли они такое решении. Среди слов одобрения один из ответов был – «давно пора»! «Да, давно пора. Это самое малое, что мы можем сделать, Петр Витальевич, для медицины. Договорились!» – заявил спикер Госдумы.

Москва, Мария Соколова

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