«Просто встаньте и уйдите!..» Госдума предложила несогласным с госполитикой РФ добровольно отказаться от преподавания в вузах

Созданная в России система образования противоречит нашим традициям и здравому смыслу, а зачастую является антигосударственной. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов сегодня на парламентских слушаниях по вопросам дальнейшего развития отечественной системы высшего образования. Комментируя это выступление, спикер Госдумы Вячеслав Володин указал ректорам вузов, что не поддерживающие госполитику их подчиненные, должны уйти.

В ходе слушаний Миронов назвал «полной ерундой» созданную за последние годы систему образования, в том числе в части обучения иностранных студентов. «Полная е-рун-да! Послушайте: иностранцы после бакалавриата поедут в магистратуру всего лишь на два года. Четыре года они там уже отучились. Так, может, пускай приезжают сюда на специалитет на пять лет, чтобы потом это были друзья России. А не так, как здесь… Нет никаких аргументов, потому что это абсолютно чуждо нашим традициям и самое главное здравому смыслу», – подчеркнул он.

«Безусловно, высшее первое образование профессиональное должно быть бесплатным везде и для всех без исключений. Не может быть особенно в стратегических отраслях платное образование. Ну, что мы сами себе-то сук рубим, на котором сидим? Если мы сейчас посмотрим на количество выпускников и количество бюджетных мест, то совершенно очевидно – давайте, как в Сорбонне: вообще без экзаменов пусть идут, а после первой сессии мы поймем, кто способен учиться, кто неспособен», – заявил Миронов.

При этом политик назвал сказками положительные стороны Единого госэкзамена (ЕГЭ). «Когда нам говорят о великолепных достоинствах ЕГЭ, что из дальних регионов дети поступают в лучшие вузы… ну, давайте сейчас скажем – если деньги у родителей есть. Если есть деньги на репетиторов, на то, чтобы ребенок поехал поучиться, а там общежитие ему никто не даст. И что у нас? Расслоение тогда… У нас наследственная бедность, получается. Что мы ерундой-то занимаемся?! Сказки себе сами рассказываем!», – констатировал Миронов.

«У нас, как пылесос, из регионов высасывает людей. Кто вернулся, получив образование в Москве, Петербурге, к себе в регион? Единицы. И то, им говорят – неудачники. Более того, что – они остаются здесь в Москве, Петербурге? Посмотрите-ка статистику – они, получив образование, едут дальше на Запад. И для кого мы это вообще бесплатно даем наше образование? Кому готовим этих специалистов, бакалавров-недоучек? В этой связи надо, конечно, возвращаться к здравому смыслу. И здравый смысл показывает: то, что называется специалитет, что было всегда, это и нужно здесь делать», – пояснил депутат.

В числе ряда других проблем парламентарий особое внимание уделил поддержке государственной политики в вузах, особенно, в условиях специальной военной операции. С этим вопросом Миронов обратился к присутствующим в зале ректору МГУ Виктору Садовничему и главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову. «Я не понимаю, как у нас на факультете журналистики МГУ шельмуют тех, кто поддерживает президента, шельмуют прямо студентов и преподавателей, которые не боятся говорить, что они поддерживают?! Когда преподаватель, читая лекцию студентам, приводит пример: вот источники фейков, и ставит слайд – канал «Россия-1», «Первый канал», «РИА Новости»… Это что такое? Это что, когда руководство факультета говорит, что журфак вне политики? Стоп, ребята! А кто вообще в политике, разве мы не говорим про «четвертую власть», про журналистику? Кого там вообще готовят? Когда эти люди пойдут работать – в какие, в оппозиционные СМИ? И получается не случайно, когда Минюст 25 журналистам присваивает статус иноагентов, из них 12 – выпускники журфака МГУ. Кого мы учим и чему мы учим? Куда мы идем? Где будущее нашей страны?» – подытожил Миронов.

Спикер Госдумы со свой стороны поддержал Миронова и выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, обратившись к ректору МГУ и главе Минобрнауки РФ. «Мы тоже представители разных фракций, хотели бы не только поддержать Сергея Михайловича, но также высказать недовольство тем, что происходит, когда, занимая государственные должности, начинают использовать свое рабочее место для пропаганды в интересах других государств... По другому нельзя сказать! Поэтому хотелось бы, что бы ректора не только на это внимание обратили, но и понимали свою ответственность. Потому что, если такие случаи будут происходить, мы считаем, правильно было бы руководителям, занимающим должности в бюджетных учреждениях, уйти», – подчеркнул Володин.

«Вы не найдете ни одной страны, начните с Украины, и посмотрите, что там происходит с теми, кто возражает или высказывает иную точку зрения. Но у нас открытая страна, демократичная, но здесь вопрос стоит безопасности нашего государства. Здесь стоит вопрос будущего нашей страны, поэтому давайте при всей нашей толерантности, уважаемые ректора, осознавать свою ответственность, а там, где не понимают, возьмите и уйдите. Просто встаньте и уйдите. Пускай также уйдут деканы, завкафедрами. Но, в первую очередь, уйдут те, кто берет и предательски всаживает нож своими разговорами в спину своей Отчизне. Поэтому, коллеги, давайте тоже осознаем это. Сергей Михайлович, спасибо за разговор. Потому что у нас получилось, что мы, обсуждая Болонскую систему, качество образования отошли от главного, а вы нам напомнили, спасибо», – заключил Володин под аплодисменты участников парламентских слушаний.

Москва, Мария Соколова

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