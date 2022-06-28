«Контузия на всю жизнь»: Зюганов раскритиковал бывших глав Минобрнауки РФ за поддержку Запада по разрушению системы образования

Два бывших руководителя Минобрнауки РФ Андрей Фурсенко и Дмитрий Ливанов реализовали преступный план Запада по разрушению российской системы образования. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его словам, прошедшие вчера парламентские слушания по вопросам развития системы высшего образования являются «историческим событием».

«Еще раз хочу продемонстрировать самый преступный документ, который был подготовлен против нашей страны так называемыми партнерами из-за океана: «Секретное образование для России в переходный период». Вчера особо подчеркнул, даже если вы взорвете завод, я его восстановлю в течение двух лет и новый построю. Но если вы взрываете образование, то это контузия для населения на всю жизнь. Для ребенка фактически это не только контузия, – это тяжелая травма, а для страны это минимум 20 лет срока, когда она будет развиваться с малограмотным населением», – констатировал политик.

Лидер КПРФ обратил внимание, что в рамках навязанной Западом реформы была ликвидирована система профтехобразования. «Гробили его (образование) два человека: Фурсенко, который сейчас сидит в Кремле, и Ливанов. Два министра 12 лет реализовывали вот эту программу. В соответствие с этой программой было разогнано половина педвузов, наши дети, начальная школа оказались без профессиональных учителей. По этой программе была ликвидирована система профтехобразования, одна из лучших», – подчеркнул он.

«Если вы этот 100-страничный документ откроете, вы просто ахнете. Начинается с того, что это коснется 33 млн детей и 55 млн родителей. То есть, 88 млн были взяты на прицел только для того, чтобы наша страна угробила свое уникальное русско-советское образование, которое было лучшим в мире, и перешла на те стандарты, против которых вчера выступали фактически все ректоры, крупные ученые и депутаты», – пояснил Зюганов.

При этом политик подчеркнул, что планируемыми изменениями закона об образовании занимались ведущие специалисты и ученые. «К нам (в КПРФ) Жорес Иванович Алферов пришел из «партии власти», Нобелевский лауреат, крупнейший ученый. Я его спросил: почему вы переходите? Он сказал: я перехожу только потому, что там все на словах говорят, что они за образование и науку, а на деле никто не голосует. И он вместе с нами многие годы готовил закон об образовании для всех… Вот вчера наконец фактически все, начиная с председателя Госдумы, согласились, что надо дорабатывать наш закон, который мы вносили, и попытаться изменить эту ситуацию», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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