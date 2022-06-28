«Может взорваться»: в Госдуме настаивают на запрете электронных сигарет

В Госдуме предложили запретить продажу электронных сигарет после очередного случая взрыва вейпа во рту школьника. Как заявил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, во многих странах такие устройства уже запрещены.

«Очередной случай произошел с использование электронных сигарет. Мальчик школьного возраста начал употреблять, и у него эта сигарета взорвалась, и он был травмирован. Я напомню, что это уже не первый случай. Во многих странах такие средства с доставкой никотина запрещены», – подчеркнул парламентарий.

Нилов также сообщил, что депутаты его фракции уже внесли в Госдуму соответствующий проект закона, который пока не рассмотрен. «Мы считаем, что к этому вопросу надо подходить крайне жестко, и такие вещи запрещать, пока очередной подросток себя не покалечил. А те обоснования, что якобы это следствие того, что там аккумуляторы взрываются и не так работают, – по большому счету, потребителю какая разница», – пояснил он.

«Вообще вредно это курить. Это гадость, это химия, которая влияет на то, что человек может приобрести раковые заболевания, портит свое здоровье в целом, так еще и небезопасно в руках держать – она может взорваться», – заключил Нилов.

Ранее сообщалось, что накануне в Подмосковье во рту 13-летнего ребенка взорвалась электронная сигарета. Школьник был госпитализирован в тяжелом состоянии. В начале июня аналогичный случай произошел в Екатеринбурге.

9 июня в Госдуму депутаты от ЛДПР внесли законопроект о досудебной блокировке сайтов, содержащих информацию о табачной и содержащей никотин продукции. Документ также предлагает считать недопустимой рекламу такой продукции.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»