Госдума приняла во втором чтении закон об иноагентах

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект по контролю за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Документ обобщает отдельные нормы законодательства об иноагентах в единый закон.

Проект предлагает считать иностранным агентом лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц сообщения и материалы. При этом из числа потенциальных иноагентов изначально исключили органы публичной власти, политические партии, госкорпорации и религиозные объединения. Ко второму чтению было уточнено, что иноагентом не могут быть признаны «объединения работодателей, торгово-промышленные палаты, зарегистрированные в установленном законом порядке».

Документ также уточняет перечень иностранных источников денежных средств. К ним будут относиться иностранные государства и их органы публичной власти, международные и иностранные организации, граждане, лица без гражданства, а также иностранные источники без образования юридического лица. При этом граждане или организации РФ, получающие эти денежные средства в качестве посредников, также могут считаться иностранными источниками.

Сегодня также была принята поправка, которая предусматривает создание при Минюсте РФ единого реестра аффилированных с иноагентами лиц. Таким статусом будет наделено физлицо, входящее в юридическое лицо или общественное объединение, признанное иноагентом, а также являющееся их учредителем, членом, участником, руководителем. Также аффилированным с иностранным агентом может быть признано лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее денежные средства и (или) иное имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников, для осуществления политической деятельности. На аффилированных с иностранными агентами лиц не будут распространяться требования и ограничения, установленные для иноагентов.

В ходе второго чтения была также принята поправка об указании в реестре информации, на основании чего лицу был присвоен такой статус.

Кроме того, парламентарии расширили запреты и ограничения для иноагентов. Им будет запрещено участвовать в проведении государственной или общественной экологической экспертизы, а также эксплуатации «значимых объектов критической информационной инфраструктуры» и работать «по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры».

Изначально в документе было утверждено, что иноагентам нельзя будет вести преподавательскую, просветительскую и воспитательную работу с несовершеннолетними в РФ и производить для них информационную продукцию. Таким лицам также запрещается быть инвесторами стратегических предприятий, которые важны для обороны и безопасности страны.

Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу 1 декабря этого года.

Москва, Мария Соколова

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