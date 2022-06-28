«Неопределенность с большими последствиями»: Госдума расширила права таможни на контроль любых автомобилей на всех дорогах

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла законопроект, который расширяет права таможенных органов на остановку транспорта вне зон таможенного контроля для осуществления проверок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», бОльшая часть думской оппозиции не поддержала документ, заявив, что это нововведение создает правовую неопределенность с большими последствиями.

В частности, депутат от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг обратил внимание, что под действие закона подпадает не только грузовой транспорт, как это заявлялось авторами. «Этим законопроектом мы даем право мобильным группам, в составе которых работают сотрудники таможенных органов, останавливать на любой дороге любой автомобиль. Причем, нам говорили – ну это касается грузовиков… ПДД указано что является грузовым автомобилем – это автомобиль наряженной массой выше 3,5 тонн… То понятие, которое заложено в этом законе, позволяет признать легковой автомобиль, если он полностью груженный – вместе водитель, пассажиры и груз, он может превысить 3,5 тонны. Такие автомобили есть. И соответственно, по этому законопроекту мы право останавливать такие автомобили даем. Но в ПДД такого права нет», – констатировал он.

«То есть – мало того, что мы принимаем закон, который не соответствует ПДД, мы еще и правовую неопределенность создаем с большими последствиями. Не забывайте, ко второму чтению куча всего была прописана, что можно на 30 дней этот автомобиль поставить на штрафстоянку, потом еще его продлить, потом оплачивать придется владельцу этого автомобиля эту стоянку, расходы по содержанию груза и так далее. В общем, в такой редакции принимать законопроект, мы считаем, нельзя. Мы об этом говорили в первом чтении, к сожалению, до третьего чтения он лучше не стал», – заключил Гартунг.

В итоге за принятие закона проголосовало 303 депутата, против – 113. И через 90 дней после опубликования документ вступит в силу. Согласно предложенным правительством РФ изменениям, теперь сотрудники таможенных органов смогут самостоятельно останавливать автотранспорт с технически допустимой максимальной массой 3,5 тонны и более вне зон таможенного контроля на всей территории РФ. Ранее подобное разрешалось только на Алтае, Северном Кавказе, Ставропольском крае, Астраханской, Брянской, Волгоградской, Курганской, Ленинградской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Псковской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тюменской, Челябинской областях и в Санкт-Петербург.

Москва, Мария Соколова

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