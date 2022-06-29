«Граждан беспокоит…» Госдума заслушала отчет омбудсмена о проблемах россиян

Россияне чаще всего сталкиваются с проблемами, связанными с социальной защитой и уголовно-процессуальным законодательством. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая сегодня в нижней палате российского парламента с отчетом о своей работе за 2021 год.

«В сфере уголовного процесса граждан беспокоит отсутствие должных гарантий на доступ к правосудию потерпевших. Многочисленные необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел, длительность расследования, необоснованность применения меры пресечения в виде заключения под стражу. На мой взгляд, пора серьезно заняться реформированием возбуждения уголовного дела. Да и сама концепция уголовной политики требует, думаю, реформирования. В области обеспечения прав осужденных необходимы дополнительные меры, направленные на обеспечение надлежащих условий содержания, улучшение медицинского обеспечения, укрепление законности в деятельности персонала уголовно-исправительной системы», – пояснила Москалькова.

Омбудсмен также обратила внимание, что в социальной сфере россиян больше всего беспокоят жилищные права. «Очень важный Госсовет состоялся 21 июня под руководством нашего президента, и тот комплекс мер, который выработан, надеюсь, изменит ситуацию. Он будет требовать и вашего участия в законодательном плане», – отметила она.

«Другие востребованные темы в сфере социальных прав – доступность и качество медпомощи, соблюдение гарантий трудовых прав, доступность школ и детсадов, безопасность учащихся. Немало обращений поступает по вопросам оказания мер социальной поддержки наиболее уязвимых групп населения. Считаю также необходимым повысить уровень социальной защиты людей, проживающих в сложных климатических условиях, наших северян», – подчеркнула Уполномоченный по правам человека.

Отдельно Москалькова остановилась на проблемах, связанных с защитой граждан в условиях специальной военной операции (СВО). «Надеюсь, правительство будет наращивать меры социальной, материальной, медицинской и иной поддержки наших военнослужащих. Сегодня в условиях проведения СВО особого внимания заслуживают эти люди, выполняющие свой воинский долг на территории Украины. И конечно же не нужно ослаблять наше внимание к вопросам социальной поддержки лиц, ищущих у нас убежища», – отметила она.

«Сегодня очень сложной и важной является проблема, связанная с их долгосрочным пребыванием и статусом. Нам известно, что правительство разрабатывает закон об убежище, и просила бы вас считать его первоочередным», – заявила Москалькова, подчеркнув необходимость создания госпрограммы длительного пребывания эвакуированных в России.

По итогам отчета работы Уполномоченного по правам человека в РФ за 2021 год Госдума приняла постановление с рядом рекомендаций для правительства. В частности, депутаты обратили внимание на необходимость ускорить разработку новой редакции КоАП и Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях. Как считают парламентарии, скорейшей подготовки также требует проект закона об условиях въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан и лиц без гражданства, а также о прохождение альтернативной гражданской службы, увеличении размера жилищных субсидий ветеранам боевых действий. Среди ряда других рекомендаций правительству есть страховые гарантии работникам в угольной и горнодобывающей промышленности.

Кроме того, постановление предусматривает проведение совместно с Уполномоченным по правам человека в РФ парламентские слушания по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства.

Москва, Мария Соколова

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