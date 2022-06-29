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Среда, 29 июня 2022, 18:45 мск

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Госдума одобрила закрытие СМИ на три месяца уже за первую публикацию фейков

Сегодня нижняя палата парламента приняла во втором чтении изменение в законодательство, которое предусматривает приостановку деятельности средства массовой информации на три месяца за публикацию фейка или призывов к участию в несанкционированных акциях. Документ входит в пакет зеркальных мер в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ.

Принятая сегодня поправка предполагает, что уже при первом распространении фейка генпрокурор или его заместитель вносит требование Роскомнадзору о приостановлении деятельности СМИ на срок не более трех месяцев. При повторном нарушении подобное предписание предусматривает срок в шесть месяцев. При этом такое СМИ в течение 24 часов должно быть внесено в соответствующий реестр. Оно сможет возобновить свою работу только по решению Роскомнадзора, если в течение установленного срока устранит нарушение.

На время приостановки работы СМИ его редакция или издатель и распространитель продукции не вправе осуществлять деятельность, предусмотренную законом.

Окончательное чтение законопроекта запланировано на завтра, 30 июня.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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