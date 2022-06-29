«Угрозы национальной безопасности»: правительство РФ продолжает саботировать решение системных проблем

Многочисленные системные проблемы бюджетной политики в России наверняка сохранятся, так как у членов правительства РФ нет персональной ответственности и стимула, чтобы решать актуальные вопросы, которые волнуют россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов при обсуждении доклада об исполнении бюджета-2021 сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, сегодня нельзя одобрять документ «для галочки», чтобы стимулировать чиновников на работу над ошибками.

«Сегодня мы живем в совершенно новой политической и экономической реальности, и чем быстрее мы это осознаем, тем лучше. Как сказал президент, отсидеться и переждать не получится, придется засучить рукава и менять всю систему. И первое, что мы должны сделать, – провести работу над ошибками, понять, что в последние годы мы делали не так и что нужно изменить. В этом плане последний бюджет, что называется мирного времени, особо ценен. И подвести итог, и сделать вывод», – пояснил Щапов.

Парламентарий обратил внимание на целый ряд системных ошибок правительства, которые не решаются годами. В частности, депутат привел в пример зависимость страны от нефтегазовых доходов и системы налогообложения этой отрасли. «Из 6,5 трлн рублей допдоходов в прошлом году 40% обеспечены приростом в нефтегазовом секторе. Доля нефтегазовых доходов в бюджете увеличилась на 8% и составила почти 36%. Эти дополнительные доходы почти полностью обеспечены скачком цен на нефть. Это просто удача, а не результат системной работы. Результатом же того, что можно назвать системной работой – налогового маневра и демпферного механизма – стали дополнительные поступления (в бюджет) в размере всего 84 млрд рублей и отрицательный акциз, который заплатило государство нефтепереработчикам в размере 1,3 трлн рублей», – констатировал он.

«Таким образом эффекты от налогового маневра – минимальные: цены на ГСМ не снижаются, государство платит переработчикам, а дополнительные доходы мы получаем от неконтролируемого нами роста цен. Все это ставит серьезные вопросы о результатах политики в сфере налогообложения нефтегазовой отрасли и, в том числе, в целесообразности бюджетного правила, которое, мы считаем, нужно отменить, а деньги направить в нашу экономику», – заявил Щапов.

При этом депутат отметил, что еще одна системная проблема заключается в том, что даже при высоких доходах при благоприятной внешней конъюнктуре продолжается «низкая эффективность расходования средств». «Значительно вырос уровень дебиторской задолженности по выданным авансам – на 28% до 6 трлн рублей. Это почти 25% всех кассовых расходов федерального бюджета за прошлый год. Объем просроченной дебиторской задолженности вырос на 27,5 и составил чуть более 600 млрд рублей. В прошлом году для большей оперативности принятия мер мы позволили правительству увеличить резервный фонд со 100 млрд до 4 трлн, но десятая часть фонда так и осталась неосвоенной. Это огромная цифра в 400 млрд рублей», – пояснил он.

«Есть огромные проблемы при исполнении федеральной адресной программы – 120 млрд рублей не освоены, что на 20% больше, чем в 20-м году. 120 млрд – это 40-50 суперсовременных школ даже в текущих ценах. Но деньги снова перешли в качестве остатков на будущий год. Остаются низкими и темпы строительства и ввода в эксплуатацию объектов ФАИБ. В 21-м году введено в эксплуатацию только две трети из 148 объектов», – уточнил Щапов.

«Причины всей этой неэффективности давно известны: не вовремя подготовленная документация, слабый контроль, а в целом – отсутствие персональной ответственности чиновников за качество исполнения бюджета. Мы уже неоднократно обращали внимание на эту проблему, но ответственных как не было, так и нет», – подчеркнул он.

Особое внимание депутат уделил неэффективности программно-целевого метода формирования бюджета, на что многократно указывали правительству эксперты. «Программ уже почти пять десятков, целевых показателей – сотни, но они либо не привязаны к реальности, либо подгоняются постфактум под результаты исполнения программ, либо и вовсе не достигаются. В 21-м году, например, даже искаженные малосвязанные с реальностью показатели оказались в 20% случаев не достигнуты. Проблема в том, что такой подход создает угрозы не только бюджету, но и национальной безопасности», – заявил Щапов.

В качестве примера депутат привел программу по импортозамещению, под которую были «освоены огромные деньги». «В итоге – нет ни полностью своих процессоров, автомобилей, самолетов, своих семян. Нет даже своего оборудования для нефтегазовой добычи. Стоит вопрос о полном реформировании всей структуры бюджета. Мы живем в быстро меняющемся времени, каждый день ставит перед нами новые вызовы, и в этой ситуации громоздкая структура госпрограмм и нацпроектов – это просто тормоз для оперативного принятия решений. Она (система) должна быть упрощена, должна стать ясной, внятной и очевидной», – полагает он.

«Системных проблем в бюджете 21-го года множество, их можно перечислять часами... Если сейчас ничего не менять, то эти проблемы перекочуют в новый бюджет, и будут воспроизводиться годами, потому что у правительства нет стимулов, чтобы их решать, ведь депутаты все равно утвердят их отчет. Мы предлагаем не делать этого, и не тащить в новый мир старые проблемы, не пытаться отсидеться и спрятать голову в песок. Практика показывает – чтобы правительство начало большую работу над ошибками, нужно несколько раз отклонить его предложение в этом зале. Это мы и предлагаем сделать сегодня», – заключил Щапов.

Тем не менее, после продолжительного обсуждения отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2021 год был принят большинством в 319 голосов. Против проголосовало 82 депутата.

Москва, Мария Соколова

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