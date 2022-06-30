Госдума окончательно запретила фейки в России

Сегодня Госдума утвердила закон о зеркальных мерах на действия стран по дискриминации или запрещению на их территории российских СМИ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ дает право генпрокурору и его заместителям отзывать регистрацию и лицензию иностранных СМИ в случае распространения ими противоправной информации. Для российских медиа за распространение фейков также предусмотрены ограничительные меры.

В частности, закон предусматривает право генпрокурора и его замов на зеркальный запрет в России СМИ того государства, которое ввело ограничение на работу или запрет российских СМИ. У иностранного медиа может быть отозвана регистрация и лицензия после распространения противоправной информации, в числе которой «явное неуважение к обществу, государству, Конституции РФ», или дискредитирующей Вооруженные силы РФ.

В законодательство также вводится норма по процедуре ограничения доступа к информационным ресурсам, где запрещенная или противоправная информация распространялась неоднократно.

Согласно документу, для российских СМИ будет введен порядок внесудебной приостановки деятельности за публикацию фейков или призывов к участию в несанкционированных акциях. Генпрокурор или его заместитель при первом же случае распространения подобной информации вносит требование Роскомнадзору о приостановлении деятельности СМИ на срок не более трех месяцев. При повторном нарушении аналогичная мера принимается на срок не более шести месяцев. Такое СМИ в течение 24 часов должно быть внесено в соответствующий реестр. СМИ сможет возобновить свою работу только по решению Роскомнадзора, если в течение установленного срока устранит нарушение. Если фейки распространяются неоднократно, то регистрация СМИ будет отозвана.

Закон вступит в силу сразу после его официального опубликования после одобрения Советом Федерации и подписания президентом РФ.

Москва, Мария Соколова

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