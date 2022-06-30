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Четверг, 30 июня 2022, 17:25 мск

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«Набивают себе карманы»: в Госдуме призвали ликвидировать ФОМС

Фонд обязательного медстрахования (ФОМС) необходимо ликвидировать и вернуться к прямому госфинансированию системы здравоохранения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (ЛДПР) Ярослав Нилов сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его словам, врачи больше времени тратят на отчеты, чем на больных.

«Весь 21-й год абсолютно безнравственно себя вели медицинские страховые компании. Они как издевались, так и продолжают сегодня издеваться над медицинскими учреждениями. Они штрафуют, их деньги не поступают в медицинские учреждения, а потом это влияет на выплаты, на возможность проводить ремонт косметический или иной, на возможность приобретать оборудование. Они должны быть более гибкими и понимать, что от их решений, которые позволяют набивать себе карманы, зависит настроение и здоровье граждан», – подчеркнул Нилов.

Парламентарий обратил внимание, что у врачей больше времени уходит на составление отчетных документов, чем на больного. «Закон об обязательном медицинском страховании вообще надо ликвидировать и перейти к прямому государственному финансированию и жестко проверить деньги всех медицинских страховых организаций, привлекая не только Центробанк, РСА, правительство, но и правоохранительные органы, там есть где покопаться, поверьте», – заключил Нилов.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»

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