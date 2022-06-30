«Система эта – никудышная»: в Госдуме призвали совсем отказаться от фондов-посредников – соцстраха, медстрахования и пенсионного

В России необходимо менять систему обеспечения социальных гарантий государства и, в первую очередь, отказаться от фондов-посредников, перейдя на прямое финансирование из бюджета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при обсуждении отчетов за прошлый год Пенсионного фонда, фондов социального и медстрахования. По его словам, то, что в 90-е годы было хорошо, сегодня приводит к стагнации.

Парламентарий отметил, что «Справедливая Россия» традиционно голосует против утверждения исполнения этих бюджетов этих фондов с одной единственной целью каждый год». «Мы привлекаем внимание к тому, что сама концепция обеспечения социальных гарантий гражданам через вот эти фонды-посредники сама по себе ошибочна. И мы каждый год приводим аргументы где-то свежие, где-то может быть одни и те же, но тем не менее мы не слышим в ответ ничего – вы «откукарекали», спасибо, мы все равно проголосуем. Здесь речь идет о том, что все-таки выводы-то надо делать. Ну, мы вот одну и ту же систему вымучиваем с этими фондами-посредниками», – констатировал Кузнецов.

Парламентарий также обратил внимание на постоянно звучащие сравнение с 90-ми годами, когда пенсии вообще не выплачивали, а сейчас – день в день. «То, что было в 90-е актуально, было шагом вперед. Сейчас, спустя 30 лет, – это уже стагнация. Не то, что фонды сами по себе плохие… Устарела эта система на сегодняшний момент… Так давайте сегодня обеспечивать и цели, в том числе, и пенсионной реформы, которые объявлялись. То есть, цель была повысить пенсии, найти какие-то новые резервы, сделать справедливой систему. Система справедливой не становится. Вот опять говорим про шкалу налогообложения. Богатые платят меньше. Я приводил в пример в прошлый раз, но вы не услышали, в первом чтении, когда про слияние фондов говорили. Нам обещали, что мы посмотрим, покажем вам эффективность. Ничего этого не произошло», – заявил Кузнецов.

«Посмотрите, как деньгами пенсионеров управляет Пенсионный фонд – к пуговицам претензий нет, но осадочек есть! Ну разве 4,5% это грамотное управление деньгами? Сколько вокруг этого обрастает разных посредников. Куда утекают эти деньги... Кто-то ведь на них зарабатывает. Мы-то знаем, что на финансовом рынке происходит и какие там проценты зарабатываются. А почему-то на народных деньгах минимум показывают. Оценка прозвучала? Нет, не прозвучала. А к пуговицам претензий нет», – констатировал Кузнецов.

«Главное, к чему приводит эта система, к сокращению госрасходов из федерального бюджета на обеспечение пенсий. Собственно говоря, скрытая цель нашей пенсионной реформы. Вашей реформы. Оно и происходит. Пенсионеров становится меньше. По идее пенсии должны расти, а они не растут. В реальном выражении они просто падают. А то, что 0,6 или 0,5 – это не рост», – подчеркнул депутат.

Говоря о Фонде медстрахования, парламентарий отметил, что никто не контролирует установленные им тарифы на услуги. «Они могут рисовать – чего хотят, что в отчете Счетной палаты присутствует. Нет-нет, да и ссылка идет, что в таких-то договорах не указаны цели, в таких-то договорах раньше времени оплатили, не проведя экспертизу… я на одном заседании комитета слышал, как говорили – от общего объема расходов доля 0,5, не очень много, это все в рамках погрешности. Что это за рамки погрешности! То есть, мы сами позволяем расходовать народные деньги посреднической структуре и считаем, что это нормальная система. Она ненормальная!» – сказал Кузнецов.

По его мнению, нужно менять систему и переходить на «прямое финансирование из бюджета социальных гарантий». «Прямым счетом их надо считать, чтобы они напрямую шли без всяких посредников, чтобы никто к этим деньгам не прикасался, не накручивали там ни госкорпорации, ни ВЭБы, никто на этом не наживался. Потому что нет такого права! Но почему-то эта точка зрения до сих пор всерьез не рассматривается. Хотя у нас страна до этого существовала сколько лет совершенно на других принципах. Потом вот нам принесли из-за границы, сказали – ну это вот эффективно. Но мы из-за границы одно берем, а другое не берем. То есть то, что фонд – посредник, мы берем. А как его контролировать – не берем», – констатировал он.

«Посмотрите, как в Европе контролируют эти фонды?! Посмотрите разницу, к чему это приводит. Например, численность работников пенсионного фонда. У нас там 1700-1800 человек на 1 млн, посмотрите в Европе какие данные – в 2-3 раза меньше, они эффективнее распоряжаются деньгами. В отчете фонда должен звучать вопрос: почему нам надо так много людей, чтобы обеспечить выдачу пенсий? Да потому что систему расчетов вы создали запутанную, дальше некуда. Там три параметра надо учитывать, а вы наворотили там формулы – корень квадратный и все остальное – ни один человек в этом никогда не разберется. Система эта никудышная» – подчеркнул Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

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