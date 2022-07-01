На двух московских вокзалах пустили искусственный туман

На Восточном и Павелецком вокзалах столицы установлены системы туманообразования для комфорта пассажиров в жару. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

«В условиях установившейся жаркой погоды на московских вокзалах принимаются дополнительные меры для создания комфортных условий для пассажиров. Например, на двух вокзалах – Восточном и Павелецком установлены системы туманообразования, которые способствуют охлаждению и увлажнению воздуха. На Восточном такая система размещена при входе, а в зале ожидания и в переходах установлено дополнительно 17 кондиционеров. Также пассажиры могут воспользоваться водой из кулера», – говорится в сообщении.

В пресс-службе МЖД отметили, что в зданиях вокзалов на постоянной основе осуществляется проветривание, влажная уборка. Ночью проводится пролив водой привокзальной территории и платформ, что также позволяет охлаждать поверхность и освежать воздух. Кроме того, каждые два часа осуществляется дезинфекция всех контактных поверхностей.

«Если пассажир почувствует недомогание, он всегда может обратиться в медицинский пункт», – напомнили в МЖД.

Москва, Андрей Дорофеев

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