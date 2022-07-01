Пассажир из Турции: браслет с бриллиантами стал «добычей» шереметьевских таможенников

Таможенники в аэропорту «Шереметьево» обнаружили у пассажира из Турции незадекларированный браслет стоимостью 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Шереметьевской таможни Анна Евтушенко.

«В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 40-летним гражданином Российской Федерации, прибывшим из Стамбула, незадекларированного дорогостоящего браслета известного бренда. Мужчина пытался пересечь «зеленый» коридор и товары не декларировал. К таможенному досмотру пассажир предъявил ручную кладь, в которой среди личных вещей инспектор обнаружил золотой браслет с россыпью камней Cartier в фирменной упаковке», – отметила пресс-секретарь.

Мужчина пояснил таможенникам, что привез браслет в подарок, а о необходимости его задекларировать не знал.

Экспертиза установила, что украшение изготовлено из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов. Стоимость изделия оценивается в сумму около 3 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в перечень стратегически важных товаров).

Москва, Андрей Дорофеев

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