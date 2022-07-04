Спецоперация продолжается: Путин заслушал доклад Шойгу и дал новый приказ

После полного взятия под контроль российских войск города Лисичанск, осуществляется его разминирование, доставка гуманитарных грузов и оказание медицинской помощи мирным жителям. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил сегодня главе государства Владимиру Путину. При этом глава оборонного ведомства отметил, что спецоперация на Украине продолжается.

«В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в «Горском котле», в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых – Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской Народной Республики – Лисичанска. Всего в ходе активных наступательный действий взято под контроль 670 квадратных километров территорий», – заявил министр.

По его словам, общие потери вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные – 2218, санитарные – 3251; 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотных летательных аппаратов, шесть зенитно-ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых машин реактивных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей различного назначения.

«В Лисичанске, отступая, противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов, 48 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 18 комплексов Stinger, три беспилотных летательных аппарата. В настоящее время осуществляется разминирование города Лисичанска и его окрестностей, доставка гуманитарных грузов, а также оказание медицинской помощи мирным жителям», – добавил Шойгу, отметив: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции».

Путин поздравил с достигнутым успехом военных, в том числе, бойцов 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР. Он подчеркнул, что подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и победы на Луганском направлении, должны отдохнуть и нарастить свои боевые возможности.

«А другие воинские соединения, включая и группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу, и надеюсь, что всё будет на их направлениях происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени», – заявил президент РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»