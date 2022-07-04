Дождливая жара: синоптики озвучили прогноз погоды для московского региона

Кратковременные дожди ожидаются в столице в ближайшие дни, однако они не приведут к спаду жары. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

«В первой половине недели в Москве продолжит действовать предупреждение о сильной жаре – ожидается, что в середине дня с понедельника по среду температура будет достигать 29-32°. Но, если в понедельник обойдется без осадков, то днем со вторника местами пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. Во второй половине недели температурные показатели уменьшатся до нормальных и станут более комфортными», – говорится в сообщении.

По данным синоптиков, во вторник, 5 июля, ночью будет преимущественно без осадков, в Москве 17-19°, в центре города 22-24°, по области 14-19°, на востоке до 10°. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, град, в Москве 30-32°, по области 27-32°. Ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.

В среду, 6 июля, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью в Москве 18-20°, в центре города 22-24°, по области 14-19°. Днем в столице и Подмосковье до 31°, ветер южной четверти 5-10 м/с.

В четверг, 7 июля, местами вновь ожидается кратковременный дождь. Ночью в Москве 19-21°, в центре города 22-24°, по области 16-21°. Днем в столице 25-27°, в Подмосковье 25-30°, ветер южной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

В пятницу и субботу, 8 и 9 июля, облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный дождь. Ночью 13-18°, днем 21-26°. Ветер переменных направлений 2-7 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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