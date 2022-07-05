Движение в центре Москвы перекроют в выходные

Движение на ряде центральных улиц столицы будет перекрыто в выходные дни в связи с проведением велофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В связи с проведением Московского ночного велофестиваля в выходные будет ограничено движение для транспорта в центре города», – говорится в сообщении ведомства.

По данным дептранса, 9 июля с 18:30 до окончания мероприятия будет перекрыто движение на улицах Самотечная и Дурова, а также на Суворовской площади. В этот же день с 20:00 до окончания мероприятия перекроют движение на Цветном, Петровском, Тверском бульварах, на улицах Тверская, Баррикадная, Москворецкая, 1905 года, Красная Пресня, Болотная, на Краснопресненской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Лужнецкой, Болотной, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской набережных. А также на Большому Москворецком мосту и прилегающих улицах.

Кроме того, 8 июля с 00:01 до окончания мероприятия временно будет ограничена парковка на улице Самотечная и на Болотной набережной.

Москва, Андрей Дорофеев

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