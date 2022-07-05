Грозовой ураган: МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в московском регионе

Дожди, грозы и шквал ожидаются в столице и Подмосковье в ближайшие часы. Об этом говорится в экстренных предупреждениях, распространенных главными управлениями МЧС по Москве и Московской области со ссылкой на данные ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 12:00 до конца суток 05.07.2022 г. местами по г. Москве возможны: кратковременный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с, местами до 22 м/с», – говорится в предупреждении столичного главка МЧС.

Аналогичные метеорологические явления прогнозируются и в Подмосковье.

В связи с этим, спасатели рекомендуют, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений; парковать автомобиль вдали от деревьев; находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями; не оставлять детей без присмотра.

Москва, Андрей Дорофеев

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