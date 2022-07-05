Объем выдачи автокредитов в Москве рухнул почти на 42%

Объем выдачи автокредитов в Москве снизился с начала года почти на 42%, что выше показателя в целом по стране. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

«По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2022 года было выдано автокредитов на сумму 257,3 млрд руб или на 40,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-мае 2021 года – 435,7 млрд руб). При этом по сравнению с первыми 5 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных автокредитов в начале текущего года, напротив, увеличился на 11,9% (в январе – мае 2020 года – 230,1 млрд руб)», – говорится в сообщении.

При этом, по данным НБКИ, в Москве объем выдачи автокредитов снизился на 41,8% – до 32,5 млрд руб (в 2021 году – 55,8 млрд руб). В Московской области снижение составило 39,6% (с 34,7 млрд руб в январе-мае 2021 года до 20,9 млрд руб в текущем году.

В то же время Москва и Подмосковье продолжают возглавлять список регионов с наибольшим объемом выданных за пять месяцев автокредитов. За ними следуют Санкт-Петербург (17,9 млрд руб), Краснодарский край (12,0 млрд руб) и Республика Татарстан (9,8 млрд руб).

«В целом, нынешняя ситуация с выдачей автокредитов напоминает «карантинную» весну 2020 года. При этом по сравнению с «пандемийным» 2020 годом объемы выдачи кредитов на покупку автомобилей в текущем году даже выше. Однако в сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей», – добавили в НБКИ.

В бюро отметили, что поддержку сегменту автокредитов оказывает активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей.

«Несмотря на активное снижение Банком России ключевой ставки, ведущее к удешевлению кредитов, ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой и зависимой от экономической ситуации в стране и мире», – заключили в пресс-службе НБКИ.

Москва, Андрей Дорофеев

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