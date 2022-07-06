Спасатели экстренно обратились к москвичам из-за сильной жары

В ближайшие сутки в столице будет наблюдаться сильная жара, в связи с чем москвичам и гостям города следует соблюдать ряд мер предосторожности. Об этом говорится в экстренном предупреждении, распространенном главным управлением МЧС по городу Москве.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет 7 июля в городе Москва сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30-32°С. В связи с жаркой погодой главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды. Избегайте внезапных манёвров – обгонов, перестроений, опережений», – говорится в сообщении ведомства.

При отдыхе на природе спасатели рекомендуют воздержаться от купания в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоёмах, избегать купания в одиночку, в нетрезвом состоянии и нырять в незнакомых местах.

«Не заплывайте за буйки, не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к судам, не оставляйте детей у воды без присмотра», – добавили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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