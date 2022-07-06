Памятник Минину и Пожарскому скоро вернут на постамент: во время реставрации вскрылся ранее неизвестный факт

Памятник Минину и Пожарскому будет возвращен на постамент в ближайшие две недели. Об этом сообщила пресс-служба Государственного исторического музея.

«В середине июля с помощью кран-балки скульптурную группу перенесут обратно на постамент», – говорится в сообщении.

В музее добавили, что к настоящему моменту из скульптур народных героев были удалены корродированный технологический каркас фигур и остатки формовочной смеси. Специалисты провели реставрацию дефектов поверхностей скульптур, заменили и укрепили каркас плинта, отреставрировали шлем Пожарского и изготовили наушину шлема вместо утраченной в начале 2000-х годов.

Кроме того, сегодня на постамент были установлены два отреставрированных барельефа.

«Барельефы на памятнике являются неотъемлемой частью композиции, неся важное смысловое и символическое значение. На лицевом барельефе скульптор Мартос изобразил жителей Нижнего Новгорода, приносящих пожертвования на создание ополчения. Среди горожан – отец, отдающий сыновей на службу Отечеству. В этой сцене ученик скульптора изобразил самого Мартоса с сыновьями, один из которых был участником Отечественной войны 1812 года, а другого, пенсионера Академии художеств, война застала в Париже, где он попал в плен и умер в 1813 году. На втором барельефе изображено изгнание поляков: враги бегут, их настигает князь Пожарский, ведущий за собой русских воинов», – рассказали в музее.

Как отметили музейщики, реставрация позволила узнать ранее неизвестный факт из истории первого московского памятника. Обнаружено, что первоначально монумент на Красной площади планировалось открыть в конце 1817 года, о чем свидетельствуют отверстия для металлических накладок – цифр 1817. Однако визит императора Александра I пришлось отложить, и торжественное открытие памятника перенесли на 1818 год.

Москва, Андрей Дорофеев

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