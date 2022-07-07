Жертва шоппинга: пассажир из ОАЭ расстался с товарами почти на 3 млн рублей

Сотрудники таможни обнаружили у пассажира, прибывшего в аэропорт «Шереметьево» из Объединенных Арабских Эмиратов, незадекларированные товары на 2,8 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь Шереметьевской таможни Анна Евтушенко.

«В аэропорту «Шереметьево» таможенники пресекли попытку незаконного ввоза 22-летним гражданином Российской Федерации, прибывшего из Абу-Даби, дорогостоящих наручных часов и сумки. Молодой человек пыталась пересечь «зеленый» коридор и товары не декларировал. В ходе таможенного досмотра его багажа были обнаружены наручные часы Hublot и сумка Prada», – говорится в сообщении.

Пассажир пояснил, что товары везет для личного пользования и они стоят 24 тысячи долларов США. Таможенная экспертиза установила, что стоимость изделий составила около 2,8 млн рублей, а сумма неуплаченных таможенных платежей – почти 500 тысяч рублей.

В действиях гражданина РФ усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию, пояснила Евтушенко.

В Шереметьевской таможне напомнили, что беспошлинно можно ввезти товары для личного пользования, перемещаемые воздушным транспортом, стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 10 000 евро и общим весом до 50 кг. В случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.

Москва, Андрей Дорофеев

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