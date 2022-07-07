День ливней: синоптики предупредили о дожде и грозах в Москве и Подмосковье

Ливни и грозы ожидаются в Москве в ближайшие часы. Об этом со ссылкой на данные метеорологов сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, после 12.00 и до конца суток в столице ожидаются ливневый дождь, гроза, ветер с порывами до 17 м/с», – говорится в сообщении.
Аналогичные метеорологические явления ожидаются также в Подмосковье. Об этом говорится в экстренном предупреждении, распространенном главным управлением МЧС по Московской области.
Спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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