«Это какой-то уже государственный бандитизм»: США в агонии принимают идиотские решения, пытаясь навредить России

Действия США по отношению к России можно назвать государственным бандитизмом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, такое поведение Вашингтона является агонией в попытке сохранить свою гегемонию в мире. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом глава верхней палаты парламента заявила сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Это какой-то уже государственный бандитизм, когда нарушаются все международные правила, когда вводятся абсолютно незаконные санкции, замораживаются активы суверенного государства, когда по этническому принципу замораживаются и разворовываются счета, ликвидируется и забирается имущество граждан России опять же по этническому принцип – без суда, без следствия, без каких-либо конкретных претензий», – заявила Матвиенко на вопрос о характере нынешних отношений РФ и США.

Спикер Совета Федерации обратила внимание, что подобные отношения у Вашингтона складываются и с другими странами мира. «Государственный бандитизм в том, что они (США) считают возможным вмешиваться в дела любых суверенных государств – от Югославии, Сирии, Афганистана, Ирака, Ливии и так далее… Это агония в попытке сохранить свою гегемонию в мире. Это попытка остановить объективный ход истории. Потому что исторические события развиваются в русле многополярного мира. И поэтому никакие разумные предложения, переговорные предложения, они не могут ими восприниматься, потому что у них другие цели и задачи – сохранить свою власть в мире, а она рушится на глазах», – констатировала она.

«То, что они (США) натворили в мире, когда они сегодня привели к серьезному мировому экономическому кризису, когда в результате этих абсолютно неразумных мер, сегодня угрожают продовольственным кризисом и так далее... Сегодня это реальность. Но, тем не менее, мы понимаем, в какой реальности мы живем. Мы понимаем, как в такой реальности надо действовать, как обеспечить безопасность своей страны и ее устойчивое развитие. И никакие попытки ослабить развитие России, остановить ее развитие, снизить международный авторитет и роль России, у них (США) не получатся. Отсюда и вот эта агония, в том числе и в принятии все новых и новых, извините, идиотских решений», – заключила Матвиенко.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»